Muhittin Böcek’e Ankara dönüşü coşkulu karşılama

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir kez daha Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Başkan Muhittin Böcek, Ankara dönüşünde Antalya Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Böcek, Konvoy eşliğinde CHP Antalya İl Binası önüne geldi.ANTALYA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Muhittin Böcek’i gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’ya gelişinde havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya havalimanında CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, ailesi, partililer ve sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle otobüse binen Başkan Muhittin Böcek, konvoy eşliğinde CHP İl Başkanlığı önüne gitti. Başkan Böcek’e yolda vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

BAŞKAN BÖCEK’E YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ

Konvoy eşliğinde CHP Antalya İl Binası önündeki törene gelen CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek burada vatandaşlarla buluştu. CHP önünde büyük bir kalabalık tarafından meşalelerle, coşku, sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Böcek, halkı selamladı. CHP İl Binası önündeki törene CHP İl Başkanı, ilçe başkanları, CHP Antalya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GENEL BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Halka seslenen Başkan Muhittin Böcek, konuşmasına kendisini 1999 yılından bugüne kendisini Konyaaltı ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday gösteren ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanları Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e teşekkür ederek başladı.

YILMADIK YORULMADIK

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkesin başkanı olmak için halkın karşısında olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Bu şehrin 640 kilometresinin tamamında Torosların yiğide güç veren rüzgârını arkamıza alıp ilk günkü gibi yeniden yola çıkıyoruz.

Bu şehre hizmet etmek için yola çıktığım ilk günden beri, verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. Çok zor günleri birlikte atlattık. Dünyayı kasıp kavuran pandemiyi, ormanlardaki yangınları, yardımına hep birlikte yetiştiğimiz depremleri, selleri, ekonomik zorlukları hep birlikte aştık ve çok şükür verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirdik. Vazgeçmedik, pes etmedik, yılmadık, yorulmadık” diye konuştu

Tüm bu zaman içinde ihaneti de, dualarla iyi dilekleri de gördüğünü dile getiren Başkan Böcek, “Bize çamur atmak isteyenler oldu, yine olacak. Bizi karalamak isteyenler oldu, yine olacak. Varsın olsun. Beni sizden, partimden en önemlisi Antalyamdan ayıramadılar, ayıramayacaklar” dedi.

DAHA BÜYÜK AŞKLA YOLA ÇIKTIK

Antalyalılarla birlikte yılmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanla, daha büyük aşkla, inançla, kararlılıkla yola çıktıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şunları söyledi: “Şimdi yeni sözler verme zamanı, o sözleri gerçek kılma ve Antalya’m için daha da iyisini yapma zamanı. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sizlerin bana olan güvenini boşa çıkarmadan, oylarınızı namusumuz gibi koruyarak çalıştık. Önce Allah’ıma sonra halkımıza hesap vererek, iktidarın tüm engellemelerine rağmen, söz verdiğimizden de fazlasını yaptık. İşte bu nedenle öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, sürecin devamında, Antalya halkının sesini dinleyen, bu doğrultuda karar alan, istikrarın ve halk için belediyeciliğin geleceğine inanan tüm parti meclis üyelerimize, il başkanımıza ve partimizin tüm yöneticilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.”

HEP BERABER DESTAN YAZACAĞIZ

Kendisine yeniden verilen bu onurlu görevin sorumluluğunun bilincinde olduğunun altını çizen Başkan Muhittin Böcek, “2 kez üst üste aynı başkan tarafından hiç yönetilmemiş olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde, istikrarı ve yönetim devamlılığını birlikte sağlayacağız. Hep beraber destan yazacağız. Vatandaşlarımızın gönüllerinde kalıcı yer edinerek yeniden birlikte kazanacağız. Dünyanın en güzel şehri olan Antalya’yı, şimdi daha da iyiye, yine ortak akılla, vicdanla ve büyük bir adanmışlıkla hep birlikte geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

YİNE KAZANACAĞIZ

Başkan Böcek, durmadan çalışmaya her zaman olduğu gibi hazır olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Ayrı gayrı yok artık. Antalya için yeniden bir tarihi hep birlikte yazmak için yola çıkıyoruz. Antalya için en iyisi diyerek, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak yola çıkıyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde “ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız” diyerek yola çıktığımız, gece gündüz demeden 19 ilçemizde, 913 mahallemizde il ve ilçe örgütlerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla, gönüllülerimizle, sandığa sahip çıkan yoldaşlarımızla, halkımızla tek yürek çalışarak kazandık. Bu seçimde de yine kazanacağız

Yine kazanacağız.”

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

“Şimdi tüm kapıları ilk günkü gibi çalma zamanı” diyen Başkan Böcek şu ifadeleri kullandı: “Şimdi herkesin kalbinde yeni bir 5 yılın başarılarla dolu hikayesini yazma zamanı. Bugüne kadar olduğu gibi herkesi kucaklama zamanı. Seninle kazanacağız tarlasına su taşıdığımız çiftçi kardeşim. Seninle başaracağız eğitimine en iyi koşulları getirmek için çalıştığımız genç arkadaşım. Seninle kazanacağız ay sonunu getirmeye çalışırken göz göze geldiğimiz emekli dostum. Seninle başaracağız dünyanın dört bir yanından yaşamak için dünya şehri Antalya’yı seçmiş hemşerim. Yine seninle yol alacağız alın terini Antalya için akıtan tüm belediye çalışanlarımız. Sizinle başaracağız el ele kol kola verdiğimiz, her zaman şehrine sahip çıkan Antalyalılar. Seninle olacak hepsi bir şehrin 4 mevsimine umut olan deniz, kum, güneş.

Seninle kazanacağız Antalya’m. Birlikte kazanacağız”

YOLUMUZ AÇIK OLSUN

Başkan Muhittin Böcek sözlerini şöyle tamamladı: “Atatürk’ün “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” sözünü ilke edinerek dinlenmeyeceğiz, yorulmayacağız, yine kazanacağız, birlikte kazanacağız. Herkesin başkanı olarak, herkesin başkanı olmaktan vazgeçmeyerek kazanacağız. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun.”

50 BİN ÜYEMİZLE ADAYLARIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da konuşmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek’e başarılar diledi. “Yarış bugün başladı” diyen Kamacı, “Önemli olan şey AKP ile yapacağımız yarıştır. Parti Meclisimiz Muhittin Böcek’i Antalya’da aday ilan etmiştir. Biz de İl Yönetimi olarak bu kararın arkasında durarak buradaki seçimleri tekrar kazanmak istiyoruz. 50 bin üyemizin de katkısıyla Antalya’nın dört bir yanında adaylarımız için çalışacağız. Hepimiz birlikte iktidara karşı 31 Mart’ta gereken dersi vereceğiz. 2019’da verdik yeniden vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin önünü açacağız. Bunun için sizlere ihtiyacımız var. Hiçbirimiz çekinmeden, usanmadan, bıkmadan 63 gün boyunca mücadele edeceğiz. 1 Nisan’da Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin 1. Partisi yapacağız. Bu çalışmada hepinize, hepimize başarılar diliyorum” dedi.

HALKI SELAMLADILAR

Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP Antalya İl Yönetim, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Belediye Başkan Adayları sahneye topluca çıkarak, el ele halkı selamladı.