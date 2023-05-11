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Muharrem İnce saat 14'te açıklayacak
SİYASET 11.05.2023, 11:14
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 14.00’te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Memleket Partisi Genel Başkan İletişim Danışmanı Oğuz Uçar, Muharrem İnce’nin bugün saat 14.00’te bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Hatırlanacağı gibi İnce’nin son günlerdeki mitingleri, sağlık sorunu nedeniyle iptal edilmişti.
İnce'nin hakkındaki kumpaslarla ilgili de açıklama yapması bekleniyor.
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