Muharrem İnce: Hepsine dava açacağım

Cumhurbaşkanlığı adaylığından seçimlere iki gün kala çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankaya'da oyunu kullandıktan sonra, "Kendimi, onurumu, şerefimi Türk Devleti'ne emanet ettim" dedi.ANKARA (İGFA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu 4617 nolu sandıta kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, hakkında ortada bir iftira ve montaj olduğunu belirterek, olaylarla ilgili 17 kişinin gözaltında olduğunu söyledi.

Yaşadığı olayların arkasında terör örgütü olduğujnu öne süren İnce, "Kendimi, onurumu şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Bunları ortaya çıkartan, montaj yapan, FETÖ terör örgütü. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpraktmak için. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım" diye konuştu.