Muharrem İnce Bursa'da... "Ne Cumhur, ne Millet İttifakındayım"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilçe esnafının sorunlarını dinleyip Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçe merkezinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Muharrem İnce'ye, Bursa İl Yönetim Kurulu'ndan Burak Can, ilçenin tarım memleketi olduğunu belirterek kendisine bir sepet dolusu biber hediye etti.

Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalığı görünce konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Enflasyon yüzde 83 değil. Gübrede yüzde 400, üretici perişan, bu iktidar da muhalefet de sorunu marketlerde arıyor" dedi.

Sorunun kaynağının iktidar ve muhalefet tarafından marketlerde arandığını beliren İnce, "Marketler stok yapıyormuş. Kılıçdaroğlu da marketlere mektup yazıyor. İkisi de sorunu çözememiş. Sorun tarlada, tarlada. Domatesi biberi pahalıya üretirsen markette de pahalı olur. Süt ineklerini kesiyor üretici, neden kesiyor. Yem pahalı. Yemi ucuz ver gerisini çiftçi halleder. Bunu anlayamıyorlar" dedi.

"MEMLEKETİ ÇUKURUN İÇİNDEN ÇIKARIP ALACAĞIZ"

"Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı'ndayım" diyen İnce, "Yepyeni pırıl pırıl bir parti. Bu memleketi çukurun içinden çıkarıp alacağız. Bana destek olun. Bunlar bu işi çözemez. Tarımı ayağa kaldıracağım. Bakın ekonomi dip yaptı, dolar 20 liraya yaklaştı. Eğitimi kötü yönetmiş, okullarda bir şey öğretilmiyor artık. Sokaklar sığınmacı dolu. 8-10 milyon Suriyeli, Afgan, Afrikalı var. Bir tane iyi bir şey yaptı. Mevcut muhalefete benzemem, İyi yaptıysa 'İyi' derim. Rusya ile Ukrayna savaşında taraf tutmadı. Her ikisiyle de görüştü. Rusya da Ukrayna da memnun. 2. Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa da böyle yapmıştı. Bizi savaşa sokmadı" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendiren İnce, "Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmiş. Demiş ki, 'Biz yanlış yaptık, aslında Ukrayna'nın tarafını tutmalıydık. Ukrayna diye bir taraf var mı? Ukrayna demek ne demek? Amerika demek. Yani Amerikalılara göz kırpıyor. Biz diyor Ukrayna'dan yanayız, yani senden yanayız. Yani beni gör beni destekle de iktidar olayım diyor. Ben böyle iktidar olmak istemiyorum, Amerika'nın da Rusya'nın da desteğine ihtiyacım yok. Türk milletinden destek istiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Memleket Partisi'ni tek başına iktidara getirebilirsiniz" dedi.

Esnafın sorunlarını dinleyen İnce, ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Orhan Torun, ürüten kesimlere devlet desteğinin artırılmasını beklediklerini söyledi.