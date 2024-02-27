Muharrem Çevik: "Rekor oy ile Onikişubat'ta değişim başlayacak"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Hem iktidarın hem de muhalefetin elinde olan belediyelerin iyi bir örneklik sergilemediğini savunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, belediyecilikte yeni bir anlayışı hakim kılacaklarını vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanıtım toplantısında sahneye davet ettiği Gelecek Partisi Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik ve tüm Kahramanmaraş adayları alkışlar arasında katılımcıları selamladılar. Başkan Adayı Çevik program sonrasında yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde Onikişubat ilçesinde rekor bir oy alarak zafer kazanacaklarına olan inancını dile getirdi.

YENİ BİR VİZYON VE YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI

Çevik, "Türkiye'nin ve Onikişubat'ın geleceği için yeni bir yola ve vizyona ihtiyacımız var. Gelecek Partisi olarak, yerel yönetimlerde yeni bir anlayışı hakim kılacağız ve Onikişubat'ı geleceğe taşıyacak projelerimizle rekor oylar alacağımıza inanıyoruz," dedi.

ÇEVİK: "ONİKİŞUBAT'I ANADOLU'NUN PARLAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ" Gelecek Partisi'nin yerel yönetimlerde bir reform yapma hedefine vurgu yapan Çevik, "Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yetki dağılımı sorunlarını çözeceğiz ve Onikişubat'ı Anadolu'nun parlayan yıldızı yapacağız," şeklinde konuştu.

ANADOLU'NUN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÇAĞRI

Çevik, "Türkiye'nin nüfus yoğunluğu konusunda sosyoekonomik bir devrim yapma zorunluluğumuz var. Anadolu'daki büyük şehirlerimizi ekonomik açıdan yeniden yapılandırarak, Onikişubat'ı da bu dönüşümün merkezi yapacağız," dedi.

MUHARREM ÇEVİK’İN TANITIMI VE SELAMI

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından Muharrem Çevik, Gelecek Partisi'nin Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi için vaat ettikleri projeleri ve hedefleri paylaştı. Çevik, "Onikişubat halkımıza selam olsun. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim ve seçimlerde rekor bir oy ile zaferimizi ilan edeceğimize olan inancım tamdır," ifadelerini kullandı.