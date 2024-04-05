Muhammet Örnek, “Seçim sonucu Beğendik halkına hayırlı olsun “

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Beyendik Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı olan ve girdiği başkanlık yarışında AK Partili Ferhat Gülver’e karşı kaybeden Muhammet Örnek, seçime ilişkin açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Beyendik Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı olan ve girdiği başkanlık yarışında AK Partili Ferhat Gülver’e karşı kaybeden Muhammet Örnek, seçimin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Örnek’in açıklaması şöyle;

“Sevgili çok kıymetli Beğendik Halkım

5 yıl boyunca yaptığımız hizmetlerden gurur duyarak hizmet süremi tamamlıyorum. Hizmet ettiğimiz süre boyunca sizin istekleriniz ve ihtiyaçlarınız üzerine sizlere kulak verip elimizden geldiğinden de fazlasını yaptık ve işlerimizi tamamlamaya gayret gösterdik. Bana verdiğiniz bir dönem süresinde beldemize yaptığımız katkılar tartışılamaz. Gece gündüz demeden çalışan ben ve meclis üyelerim sizlere hep en iyi hizmeti sunmaya çalıştık, haram yemedik kul hakkına girmedik. Hırsızlık yapmadık, yardıma muhtaç olanı geri çevirmedik. Belediye yönetimi nasıl yapılması gerekiyorsa hukuka uygun şekilde, doğru şekilde yaptık. Dürüst bir kardeşiniz olarak sizlere şeffaf oldum. Görev sürem bugün itibariyle bitti. Bu da size görev süremdeki son seslenişim olacak. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde görev süremi tamamlıyorum. Beğendik halkıma Ben ve Meclis üyelerime verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor, Beğendik halkımıza hayırlısını diliyorum. Allah’a emanet olun.”