Muğla Ula'da CHP'lilerden orman yangınlarına karşı uyarı

CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, orman yangılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Lütfen ateş yakmaktan kaçınalım, çevremizi her zamankinden daha dikkatli takip edelim” dedi.MUĞLA (İGFA) - Muğla, orman yangınları ile mücadele ediyor. Bölgenin farklı noktalarında çıkan büyük ve küçük yangınlar binlerce hektar orman arazisinin zarar görmesine neden oluyor. CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan da bu duruma dikkat çekmek adına vatandaşlara seslendi.

Ormanlarda ateş yakılmaması için çağrıda bulunan Özcan, “Ciğerlerimiz yanıyor... Büyüdüğümüz, ekmeğini yediğimiz ormanlarımızı, Muğla’mızı kaybediyoruz. Her yanan ağaçta içimizden bir parça eksiliyor. Yangın savaşçılarımız var gücüyle yangınlarla mücadele ederken, bizlere de büyük sorumluluklar düşüyor. Dolayısıyla, lütfen ormanlarımızda ateş yakmaktan kaçınalım. Piknik ve benzeri aktivitelerimizi mümkün olduğunca azaltalım, gideceksek bile yiyeceğimizi hazırlayıp götürelim" dedi.

Çevredeki olası olaylara karşı duyarlılık gösterilmesi konusunda da da hassiyet beklediğini ifade eden Özcan, "Gözümüze çarpan duman, ateş, kıvılcım ile gece ormanda görebileceğimiz ışıklar konusunda yetkili ekiplere haber verelim” dedi.