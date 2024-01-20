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Muğla Menteşe'yi yönetmeye talip

SİYASET 20.01.2024, 17:52
Muğla Menteşe'yi yönetmeye talip

Muğla'da CHP'nin Menteşe Belediye Başkan adayı adayı Teslime Güven Doğramacı, gittikçe ağırlaşan yaşam şartlarını; halk ekmek fabrikası kurarak, belediyeye ait aşevlerini çoğaltarak ve her parkı bir aile çay bahçesine dönüştürerek hafifleteceklerinin sözünü verdi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimlerine  yaklaşık 2 ay kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönem açıklamalarında, “Kadın Adaya Pozitif Ayırımcılık” söylemlerinden sonra; Muğla’nın Menteşe İlçesinde Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Teslime Güven Doğramacı, aile geleneği olarak bir CHP’li olarak doğduğunu söyledi.

Mevcut Menteşe Belediyesi mevcut Belediye Meclis Üyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve aynı zamanda Meclis Başkan Vekili olan Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir Teslime Güven Doğramacı, "Görev aldığı mecliste anladım ki sadece meclis üyesi olmak, halka hizmet için yeterli gelmiyor. Ben de Menteşe halkına daha iyi hizmet verebilmek için Başkan Adayı oldum" dedi.

İlkokulu doğduğu Ula’nın Akçapınar Köyünde tamamladığına dikkat çeken CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Teslime Güven Doğramacı; ortaöğretim ve liseyi girdiği parasız yatılı okul sınavını kazanarak, devlet imkanlarıyla tamamladığına dikkat çekti ve, ”devletime olan borcumu ödeyebilmek ve memleketime hizmet edebilmek için şimdi görev sırası bizde.” dedi.

MENTEŞE’YE HALK EKMEK AŞEVLERİ VE AİLE ÇAY BAHÇELERİ

Doğramacı, her hizmet öncesinde yapacakları işi halka soracaklarını belirterek, "Günümüzde gittikçe ağırlaşan sosyoekonomik krizinde etkisiyle gittikçe ağırlaşan yaşam şartlarını;  halk ekmek fabrikası kurarak, belediyeye ait aşevlerini çoğaltarak ve her parkı bir aile çay bahçesine dönüştürerek hafifletmek, bir belediyecilik hizmetidir. Muğla’da doğdum, Muğla’da büyüdüm. Amacım, doğup büyüdüğüm beni büyüten, bana ekmek yediren kentime hizmet edebilmektir. Menteşe, benim için gelecektir. Ben bu hizmetin anahtarı olarak hazırım. Bu kenti oya gibi işlemek için Menteşe’ye bir kadın eli değmeli diyorum" dedi.

Aday gösterilmesi halinde Menteşe için yapılması gerekenleri anlatan Doğramacı, şunları kaydetti:

"Her sofranın olmazsa olmazı, halkımızın temel ihtiyacı için Halk Ekmek Fabrikası’nı hayata geçireceğiz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile halkımıza hem ekonomik, hem kaliteli et ve süt ürünlerinin en kısa sürede ulaştırılmasını sağlayacağız. Bitme noktasına gelen hayvancılık ve tarımı yeniden canlandırmak üzere; satın alım garantisi vererek,  hayvancılığın ve tarımın yeniden büyümesine destek olacağız. Gerekirse konserve fabrikası kurarak, ürünlerin doğrudan veya işlenmiş olarak pazarlanmasında halkımızın yanında olacağız. Menteşemizde bir ihtiyaç halinde olan aşevlerinin sayılarını çoğaltarak, öncelikle Kötekli’de olmak üzere farklı noktalarda açacağımız lokantalarımızla halkımıza ucuz, nitelikli ve kaliteli yemek hizmetini vereceğiz. En kısa sürede uygun olan kent parklarımızın yeniden düzenlenmesini yapacak, geleneklerimize uygun aile çay bahçeleri sayısını çoğaltıp, halkımızın kullanımına sunacağız. Böylece halkımızın açık hava mekanlarda, uygun fiyatlarla oturup sohbet edebileceği, sosyalleşebileceği, çocukların eğlenebileceği alanları çoğaltacağız. Belediyemize ait mekanlardan uygun olanların en kısa sürede, yaşlılarımızın gündelik hayata dahil edilmesi, yaşıtları ile birlikte zaman geçirip, sohbet edebilmeleri için “İkinci Bahar Evleri” adı altında yeniden düzenlenip, hizmete sunacağız.  Çalışma hayatına aktif olarak dahil olmayan kadınlarımız için el işi üretim kooperatifi kurulmasına öncülük edip, geleneksel ürünlerimizin hammaddesinin belediyemiz tarafından karşılanması sağlanacak, böylece onları da üretim sürecine dahil edeceğiz ve üretken, kaynak yaratıcı bir belediyecilik modeliyle, kentimizin her bir hemşerisine geleceğe güvenle bakabileceği bir ortam sağlamış olacağız. Kentimizi ve güncel hayatımızı ilgilendiren her konuda, Menteşe halkının görüşünü almadan iş yapmayacağız".

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