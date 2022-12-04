Muğla Menteşe'de İYİ Parti 'Ekinci' ile güven tazeledi

İYİ Parti kongreler sürecine devam ederken, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de tek listeyle gidilen 3. Olağan Kongrede, mevcut başkan Sosyolog Deniz Ekinci yeniden başkan seçildi.Ata Sevgi - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonunda yapılan kongreye; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Mehmet Tosun, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatçı, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, DEVA Partisi Muğla İl başkanı Emrah Çay, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve ADD Muğla Şube Başkanı Cahit Yaka da konuk oldu.

Genel kurulda konuşan İYİ Parti Menteşe İlçe Başkanı sosyolog Deniz Ekinci; "Daha gidecek çok yolumuz, çalacak çok kapımız, yapacak çok işimiz var" diyerek Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma üzülen ve ülkesi için her fedakarlığı yapacak olan insanlardan oluşan bir parti olduklarını vurguladı.

Deniz Ekinci başkanlığında kongrede güvenoyu alan İYİ Parti Menteşe İlçe Yönetim Kurulu; Hayati Akgün, Mehmet Yıldırım, Osman Gökçe, Mesut Çoban, Mehmet Sönmez, Sabahattin Binay, Hüseyin Yıldırım, Yalçın Tüzün, İhsan Aydoğdu, Selami Günay, Mustafa Onay, Nahide Uçar, Ertuğrul Asar, Osman Koçar, Ömer Kaygas, Sevinç Sezen, Fatma Bacak, Hüseyin Ömer Akgör, Vijdan Bahçe Yaka, Ecem Şahin, Pınar Ukşaş, Osman Kaya, Ayşe Kızıl, Özcan Kanoğlan, Olgun Şahin, İlgin Kanbur, Halil İbrahim Günaydın, Pembe Güven, Nuray Cingöz, Fatma Yüksel, Nanifer Yaman ve Mehmet Arslan’dan oluştu.