Muğla Marmaris'te CHP'den 'Halk Günü'ne açık davet

Muğla'da CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, ilçenin sorunlarını bilmek ve çözüm üretmek için vatandaşlar için düzenlediği 'Halk Günü' toplantılarını sürdürüyor.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'ndaki 'Halk Günü' toplantısında AjansCANKA’ya açıklama yapan İlçe Başkanı Zekican Balcı, toplantılara Belediye Başkanı ve başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve günün şartlarına göre Milletvekillerinin de katılıp sorunları dinlediğine dikkat çekti.

Göreve geldiklerinden bu yana parti binasında Halk Günü toplantıları sürdürdüklerini belirten Başkan Balcı, "Sadece pandemi döneminde bir süre zorunlu ara vermek zorunda kaldık. Riski azalınca, uzun zamandır her hafta toplantılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Halkımızdan isteğimiz; her hafta Perşembe günü saat 14.30’da başladığımız toplantımıza katılmaları ve yaşadıkları yerel, toplumsal sorunları bize iletmeleri. Bizde ilgili birimlere ulaşarak, bize gelen sorunların çözümünü sağlamaya çalışırız, sağlarız da” diye konuştu.

https://youtu.be/KVoRSo3CA7Y