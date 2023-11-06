Muğla Marmaris'te AK Parti'nin adayı kim olacak?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren AjansCANKA, yaptığı çevrim içi anket çalışmasında “AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Kim Olacak?” diye sordu. İşte online ankette öne çıkan isimler...AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - AjansCANKA'nın gerçekleştirdiği ankete göre AK Partililer arasında; önceki seçimde AK Parti adayı olan Serkan Yazıcı’nın yine öncelikli aday olacağı konuşulurken, Yazıcı'nın aday olmaması durumunda "AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Kim Olur?” sorusuna yanıt arandı.

Çevrim içi ankette adı geçen adaylar arasında; “AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, eski ilçe Başkanı Osman Ülgen, Belediye Meclis Üyesi Elmas Ulupınar, Esnaf ve Sanakarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Uysal Avcı ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karacan yer aldı.

18 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında iki hafta devam eden bin 700’den fazla kişinin okuduğu ve toplamda 167 kişinin oy kullandığı anket sonucuna göre; Elmas Ulupınar 113 Oy ( Yüzde 58), Ceyhun Gökmen 20 oy (Yüzde 12), Osman Ülgen 12 Oy (Yüzde 7), Mehmet Ayyıldız 8 oy ( Yüzde 5), Mustafa Karacan 5 Oy ( Yüzde 3), Uysal Avcı 5 Oy ( Yüzde 3) ve Mutlu Ayhan 4 Oy (Yüzde 2) şeklinde sıralandı.