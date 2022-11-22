Muğla Marmaris'tan CHP'den 'birlik beraberlik' kahvaltısı

Muğla'da CHPMarmaris İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği 'Birlik Beraberlik ve Eğitime Destek Kahvaltısı'nda yaklaşık 300 kişi bir araya geldi.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nın birlik ve beraberlik kahvaltısı Pineta Park De Lükxe Hotel’de gerçekleşti.

Kahvaltıya CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP Milas İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Perçin, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve Başkan Yardımcısı Nurten Burçin Arslan Perçin, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri konuk oldu.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı Marmaris’te bile öğrencilerin barınması için cemaat yurtlarına zorlama olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlık günlerde en büyük sorunları yaşadıkları alanın eğitim ve öğretim sistemi odluğunu belirten Başkan Balcı, "Eğitimin önemi ve ülkemizin geleceğini sadece eğitimle teminat altına alınabilinecek olması, düşünüldüğünde, eğitimin diğer alanlardan daha fazla ön planda olması gerektiği bir gerçektir. Hükümetinin politikaları sebebiyle, eğitime yeterince kamusal kaynak aktarılmaması; eğitimde kalitenin düşük olması, eğitim hakkı ve sosyal devlet anlayışı bir kenara itilip özelleştirmeden medet umularak eğitim gibi çok önemli bir kamusal hizmetin cemaatlere devredilmesi, milli bir mesele olan eğitim sistemimizi yerle bir etmiştir" diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda kira bedellerinin olağanüstü artmasının kontrol edilememesinin de ülke genelinde olduğu gibi Marmaris’te de öğrencileri çaresiz bıraktığını ifade eden Başkan Balcı, "Kırsal mahallelerimizden Marmaris merkeze gelen öğrencilerimiz, uzun mesafeleri dolmuşta ayakta geliyorlar , birden fazla araç değiştiriyorlar, bu zahmeti çekiyorlar. Bu zahmeti çektirmek istemeyen velilerimiz için gönderebilecekler sadece iki yurt var İmam Hatip Lisesi Yurdu ve Çamlıca cemaat yurdu!” dedi.

Kahvaltı sonrunda CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı’nın, 20 Kasım doğumlu olan oğlu Mustafa Balcı için 10. Yaşgünü Pastası da günün tatlı sürprizi oldu. https://youtu.be/rOaMXrk2tic