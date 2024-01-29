Muğla İYİ Parti'de gözler genel merkezde

Muğla Fethiye’nin 1999 - 2019 yılları arasında; aralıksız 4 dönem Belediye Başkanlığını yapan, 2019 Yerel Seçimlerine Muğla Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak giren Behçet Saatçı; 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, bu kez İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için İYİ Parti Genel Merkezi’nden onay bekliyor.MUĞLA (İGFA) - Cumartesi günü Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen; İYİ Parti Muğla Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı’nda söz alan, Muğla genelinde “Efsane Başkan” olarak bilinen Fethiye’nin 1999 - 2019 yılları arasında; aralıksız 4 dönem Belediye Başkanlığını yapan ve 2019 Yerel Seçimlerine Muğla Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak giren Behçet Saatçı; toplantıya katılan yaklaşık 600 kişiden büyük ilgi görürken, akıllarda Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olup olmayacağı sorusu kaldı.

İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Bölge Teşkilat Koordinatörü Hasan Toktaş, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Muğla Milletvekili Metin Ergun, ilçelerden yönetim kurulu üyeleri ve adı geçen belediye başkan adayları da konuk oldu.

Toplantıda söz alan İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için adı geçen en güçlü isim olan Behçet Saatçı; “2019 yerel Seçimlerinde de aday olduğunu açık açık ilan etmesine rağmen, CHP ile yapılan ittifak sonucu, İYİ parti aday çıkarmayınca, o dönem seçimlere bağımsız olarak girmek zorunda kaldığına dikkat çektiği konuşmasında; “ Bu partiye gönül vermiş kardeşlerimizin hepsiyle gerçekten hamasetten uzak olarak, doğru adaylarla başarıyı yakalamaya mecburiyetimiz var. Ben 2016’nın 18 Temmuz’undan itibaren bu partide bu işin içerisindeyim. Kamuoyu araştırmalarında 2017’nin Temmuz’unda İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 22 idi. 2018 seçimlerinde yüze9.6, 2019 da CHP ile yapmış olduğumuz sözde işbirliğinde; “Osman Gürün biraz sıkıntılı, şayet aday gösterilecekse Bodrum, Fethiye, Seydikemer, 3 ilçeden taviz vermeyelim bunlar bizde kalsın. Ola ki kabul edilmiyorsa ben, İYİ Parti’nin Büyükşehir belediye başkan adayıyım.” dediğimi, herkes biliyor. Ne oldu?.. Muğla da Osman Gürün Ortak aday, ilçelerde birbirinizi yiyin… Bizde böyle ittifak olmaz deyip, ayrılmak zorunda kaldık. Yani siyasi hatalar sadece şahısları bağlamıyor. Bütün mesul olduğu partileri de bağlıyor.

Hiçbir zaman zorluktan kaçmam, genel merkezimizin yaptırdığı kamuoyu araştırması çıktıktan sonra da inşallah adaylığımızı Allah nasip ederse, yine hep beraber burada sizlerin huzurunda ilan etmekten şeref duyarım.” dedi.