Muğla Fethiye'den 'MilyonFest' tepkisi!

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan "Milyonfest Fethiye" Festivalinin Muğla Valiliği tarafından iptal edilmesiyle ilgili eleştiride bulundu.MUĞLA (İGFA) - Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında 16 sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Gerekçe olarak hiçbir bilgi sunmayan valiliğin kararına tepkiler peş peşe geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Fetihye İlçe Başkanı Mehmet Demir, iktidarın kasten festivalleri yasakladığını öne sürdü.

" Bu yıl her zamanki gibi "Milyon Fest Fethiye" festivaliyle tüm Türkiye eğlenceye doyacaktı" diyen Başkan Demir, "Tüm çalışmaları tamamladık. Maddi, manevi olarak büyük bir çaba gösterdik. Festivale günler kala Muğla Valiliği ise hiç gerekçe göstermeden bugün festival yapılamaz dedi. Nedenini sorduğumuzda aklı selim herhangi bir açıklama gelmedi. Biz idari mahkemeye başvuracağız ama bu yapılan kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü iktidar kasten ket vurmak istiyor. Belediyecilik anlayışımızı örnek alacaklarına sekteye uğratmaya çalışıyorlar. Binlerin beklediği konseri kişilerin siyasi ideolojisine göre iptal ediyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum. Halk gerekeni sandıkta yapacaktır" diye konuştu.