Muğla Fethiye'de CHP'den KPSS tepkisi! "Milyonlarca gencin hayalleri çalındı"

Muğla'da CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, KPSS ilgili soruların çalınması iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.MUĞLA (İGFA) - KPSS’deki bazı soruların, bir yayınevinin kitabındakilerle birebir aynı olduğunun ortaya çıkmasının ardından birçok siyasiden tepkiler peş peşe geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, sınavın tekrarlanması gerektiğini ifade ederek; "Milyonlarca gencimizin hayallerinin çalındığı bir kez daha ortaya çıktı. Üniversite sınavlarında hırsızlığı tescillenmiş olan ÖSYM’nin bu kez KPSS sınavlarında yeniden yaşanması utanç vericidir. Soruların çalınıp çalınmadı artık tartışma konusu değil. Cumhurbaşkanı ÖSYM başkanını gece yarısı görevden aldığına göre, bu hırsızlık da artık tescillenmiş durumdadır.Gençlerimizin devlet kurumlarında iş bulma umudu olan bu sınavların da artık şaibeli olması bu hükümet adına bir kez daha utanç vericidir diyeceğim ancak utanma duygusunu kaybedenler için bunu söylemenin bir anlamı da yoktur" diye konuştu.

"BAŞKA TÜRLÜ BU REZALET TEMİZLENMEZ"

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; ‘Hükümetin bu rezaleti hakkında konuşmayacağım. Birkaç ay sonra bu sorunu kökünden çözeceğiz’ demiş olması, CHP iktidarında kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak bir sınav sistemin olacağının en önemli göstergesidir" diyen Demir, "Şaibeli olduğu kesinleşen bir sınavın iptal edilerek, yeniden yapılmasını istiyoruz. Başka türlü bu rezaleti temizleyemezler. Gençlerimizin umudunu yıkmaya, hayallerini yıkmaya kimsenin hakkı olamaz. Kendi çocuklarını, yakınlarını ve tarikatın, cemaatlerin adamlarını devlete dolduran bu düzenin artık sona ermesi gerekiyor. Her gencimizin başarı durumuna göre de devlette iş bulma olanağı olmalıdır” dedi.