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Muğla'da CHP'li vekil adaydan 'düşük kiralı konut' projesi

SİYASET 24.01.2023, 09:15
Muğla'da CHP'li vekil adaydan 'düşük kiralı konut' projesi

Yaklaşan genel seçimler öncesi Marmaris CHP’den Muğla Milletvekili adayı olduğunu açıklayan ilk kişi olan gazeteci Arif Çataroğlu, özellikle turizm bölgelerinde artan yüksek kiralardan dolayı turizm çalışanlarının büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çekerek, “Göreve hazırım, çözüm için hazırda bir projem var.” dedi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) -  CHP Muğla Milletvekili Adayı Arif Çataroğlu, turizm çalışanına 'düşük kiralı konut mümkün' diyerek yazılı basın açıklaması yaptı.

Çataroğlu açıklamasında Türkiye'de mevcut iktidarın yanlış politikaları ile maalesef zor günler geçirdiğinin altını çizerken, toplumda siyasi ve sosyal anlamda ciddi bir kutuplaşma olduğunu söyledi.

CHP'nin Türkiye’nin birleştirici gücü olduğunu öne süren Çataroğlu, "Ülkemizin tüm renklerinin kendine yer bulduğu, demokrasi ve insan haklarını savunan en büyük siyasi partidir. Bizler CHP’nin üyeleri, gönüldaşları olarak ülkemizin, yaşadığımız bölgemizin gelişmesi için verilecek olan her göreve hazırız. Ben de ülkemizin kurucu partisi olan CHP’nin bir neferi olarak, bu davaya daha fazla katkı sağlamak için aday adayı olduğumu açıkladım. Görev verildiği zaman, verilen görevi en iyi şekilde yapacağıma inancım tamdır" dedi.

TURİZM ÇALIŞANINA DÜŞÜK KİRALI KONUT MÜMKÜN

Ekonomik krizin tüm sektörleri etkilediği gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, "Antalya, Muğla gibi turizm kentlerinde çalışan emekçilerimizin yüksek kiralardan dolayı çok büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Buna yönelik yapmak istediğim bir projem var. Turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla bir araya gelip, sektör emekçilerinin cüzi kiralarla oturacakları konutlar inşa edilebilir. Bu çalışma ile hem emekçilerin yüksek kira dertlerini sonlandırmış hem de personelin daha mutlu bir şekilde çalışmasını sağlayıp turizmde kaliteyi de yükseltmiş olacağız" diye konuştu.

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