Muğla'da CHP'li aday adayı saha çalışmalarını sürdürüyor

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla’nın tüm ilçelerindeki oda ve sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde projelerini paylaşmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Siyasi kariyerindeki bilgi birikim ve tecrübesi ile dikkat çeken Muhammet Tokat, Muğla’nın 13 ilçesinde meslek odaları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Muğla’nın sorunlarını dinleyerek kentteki tüm kesimlerin görüşlerini alan Tokat, son olarak Kavaklıdere, Ula, Seydikemer ve Bodrum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Aday adayı Tokat, sorunları yerinde tespit ederek, çözüm önerilerini paylaştıklarını, Milas’ta uyguladıkları ortak akıl ve kurumlar arası işbirliğini önceleyen bir yönetim anlayışı ile Muğla’yı birlikte yöneteceklerini söyledi. Bilgi ile harmanlanmış birikim ve deneyimle çıktığımız bu yolda; “ortak aklın” gücüne inanarak yarınlara güvenle bakan güçlü bir Muğla için çok çalışacaklarını kaydeden Tokat, "Muğla için Aşkla çalışacağız, birlikte kazanacağız…" mesajını verdi.