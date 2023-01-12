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Muğla'da CHP'den ilk aday adayı Arif Çataroğlu

SİYASET 12.01.2023, 11:56
Muğla'da CHP'den ilk aday adayı Arif Çataroğlu

Yaklaşan genel seçimler öncesi Muğla için CHP’den milletvekili aday adayı olduğunu ilk açıklayan Marmaris’ten Gazeteci Arif Çataroğlu oldu.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA)  - Beraberinde CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısıyla milletvekilliğine aday aday olduğunu açıklayan Gazeteci Arif Çataroğlu, üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğu CHP'nin yılmaz bir neferi olarak yaklaşık 30 yıldır önce partimin menfaatlerini gözeterek,  "Hak Hukuk ve Adaletten" asla vazgeçmemiş bir emekçi olarak yola çıktığını söylei.

Kurtuluş Savaşı cephelerinde kurulan CHP'de Mustafa Kemal Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten bırakılan emanetin gelecek nesillere devrolacak büyük bir miras olduğunu ifade eden Çataroğlu, "Partimizin en zor günlerinde bile terkedenlerden olmadık, mirasımıza sahip çıktık. Bizler "Asırlık Çınar"ın gölgesinde büyük bir aileyiz. Gençlerimizle kadınlarımızla el ele omuz omuza, iktidar ateşini Marmaris'ten yakmaya hazırız. İktidar yürüyüşünde bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu zorlu yolları beraber yürüyeceğimize, sizinle birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğime,  iktidar olmak için bütün gücümle savaşacağıma söz veriyorum" dedi.

https://youtu.be/zVgjT1lvl3g

ARİF ÇATAROĞLU KİMDİR? Aslen Çorum’un Sungurlu ilçesi  Akpınar Köyü 1969 yılı doğumlu olan Arif Çataroğlu; 30 yıldır Marmaris’te Matbaacılık ve Basın sektöründe işletmecilik yapmaktadır.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı bünyesinde  aralıksız 30 yıldır aktif siyaset yapan ve Marmaris öncesi İzmit - Gölcük’te konfeksiyon ve pazarlama şirketi kurarak iş hayatına başlayan CHP Muğla Milletvekili Adayı Arif Çataroğlu; lise mezunu olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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