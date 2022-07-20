Muğla'da Başkan Saatçı'ya Akşener'in doğum gününde 'İYİ' yetki

Muğla'da Fethiye Belediye eski başkanı Behçet Saatçı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in doğum günü olan 18 Temmuz'da yetki belgesini alarak Muğla'da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - Kurban Bayramında İl Geneli Yörük Bayramlaşmasıyla ses getiren İYİ Parti Genel Merkezi ve Muğla’da, seçim öncesi teşkilatlanma hız kazandı.

Fethiye Belediye eski Başkanı Behçet Saatçı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından, aynı zamanda Akşener’in doğum günü olan 18 Temmuz’da yetki belgesini alarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’la birlikte çalışmak üzere, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

İLK ZİYARET MANSUR YAVAŞ’A

İYİ Parti Genel Merkezi’nde görevi resmileşen Saatçı, ilk ziyareti adı Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak ta gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yaptı.

Ankara dönüşü açıklamada bulunan Behçet Saatçı, “Mansur Başkan zaten eskimeyen dostum, arkadaşım. Yoğun seçim trafiğine girmeden önce, hoş sohbet içerisinde hem yerel hem genel yönetimlerden konuştuk, “ülkemiz için ne yapabiliriz?” diyerek, görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.