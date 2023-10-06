Muğla CHP'ye hukukçu başkan

CHP Muğla İl Kongresi’nde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ortopedi Uzmanı Dr. Osman Gürün’ün hakim olduğu listenin başkan adayı ve mevcut İl Başkanı Hüseyin Erol kaybederken, kazanan CHP Marmaris İlçe Başkanıyken İl Başkanı seçilen Avukat Zekican Balcı oldu.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - CHP'nin 38. Muğla İl Kongresi, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, kırmızı liste ile yarışan mevcut başkan Hüseyin Erol 271 oyda kalırken, mavi listeyle yarışan rakibi seçime kadar CHP Marmaris İlçe Başkanı olan Zekican Balcı 333 oy alarak İl Başkanı seçildi. Sandıktan 6 oy ise geçersiz çıktı.

HUKUKÇU BAŞKAN BALCI: “KAYBEDEN YOK KAZANAN CHP OLDU”

Kongre sonrası düşüncelerini açıklayan CHP'nin yeni İl Başkanı Av. Zekican Balcı, seçimin kaybedeni olmadığı gibi kazananının da partileri olduğunu belirtti.

"Şimdi artık hep birlikte 13 ilçemizi ve Büyükşehrimizi yeniden kazanmak için 180 gün boyunca; omuz omuza 35 bin kişilik büyük bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Balcı, "Güzel bir kongre süreci geçirdik. Partimizin daha iyi yerlere getirmek için kavga etmeden, birlik içerisinde, ötekileştirmeden çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Zekican Balcı başkanlığında oluşan CHP Muğla İl Yönetim Kurulu'na; Adil Kara, Ali Alper, Bekir Perçin, Berrin Naz, Birol İçöz, Dilay Uçar, Ecem Kaya Demircan, Ender Taşören, Goncagül Işıktekin, Gökhan Türker, Görkem Tarhan, İbrahim Turhan, İnan Gök, Kamil Ayhan Öner, Kemal Karadeniz, Koray Yerli, Mehmet Barut, Mustafa Yılmaz, Müge Yenisu, Önder Öztemiz, Murat Özbir, Umut Sivas, Uzay Kocabaş ve Yağmur Türker seçildi.

Kongrede kaybeden Hüseyin Erol’ün kırmızı listesinde kurultay delegesi adayları olarak Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca dikkat çekerken, kazanan Zekican Balcı’nın listesinde; Belgin Atare, Zekican Balcı, Meltem Bulut, Tüze Çetinkaya, Ecem Kaya Demircan, Mehmet Alkın Denizaslanı, Kamil Genek, Tuna Işın, Aytaç Kurt, Berrin Naz, Umut Özdoğan, Tanju Satılmış, Aydın Tilkici ve İbrahim Turhan, 5 Kasım’da Ankara’da yapılacak Kurultay’da oy kullanacaklar.