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"Mudanya'yı 'Seven' kazansın" diyerek yola çıktı

SİYASET 27.11.2023, 15:51
"Mudanya'yı 'Seven' kazansın" diyerek yola çıktı

Bursa'da CHP Mudanya İlçe eski başkanlarından Şenol Seven, "Mudanya'yı 'Seven' kazansın" diyerek çıktığı yolda Mudanya Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu tamamlamasıyla birlikte açıklamasını da İlçe Başkanlığı'nda yaptı.BURSA (İGFA) - CHP'den Mudanya Belediye Başkan aday adayı Şenol Seven'in açıklaması, partili-partisiz çok sayıda davetliyi CHP'de buluşturdu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte aday adaylığı açıklamasında bulunan Seven, 1978'li yıllarda Gençlik Kolları'ndan bu yana örgütü için çalışan ve Mudanya'yı çok 'Seven' bir yapıya sahip olduğunu belirterek, bugün de bu kardeşlik hukukuyla partililerin huzurunda olduğunu söyledi.  

Davetli katılımcılara "Kardeşlerim" diye seslenen Seven, Mudanya'nın sadece Bursa'nın ve Türkiye'nin gözbebeği değil aynı zamanda Mudanya Mütarekesi ile dünyanın aklına kazınmış muhteşem bir ilçe olduğunu vurguladı.

"Mudanya'mız yurdu işgalden kurtarmış ama zamanla kendisini ve kendi insanının işgalinden kurtulamamış bir ilçe" olarak tanımlayan Şenol Seven, "Havası işgale uğramış, suyu işgale uğramış, tarımı, tarihi, kültürü, sokağı, caddesi, sahili işgale uğramış. Geçmişi kırpılmış, gelecek vizyonu işgale uğramış.  Fakat bu üzücü tabloya inat, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin Mudanya için yeniden yeni bir seferberliğin ilk adımı olacaktır. Bu adımı da sizlerle birlikte atmak için huzurunuzdayım" dedi.

"SÖZ ALMAYA, SÖZ VERMEYE GELDİM"

Mudanya'yı gelecek kuşaklara taşımak için, güçlü ve sürdürülebilir yerel kalkınma modelini ilçeyi 'Seven'lerle birlikte hayata geçirmek için söz almaya ve söz vermeye geldiğini ifade eden Seven, “Mudanya’mızın mevcut değerlerini korumak yetmez; çağdaş dünyaya ayak uyduracak potansiyelini de açığa çıkarmamız gerekiyor. Bu çabayla sadece Bursa'nın değil, sadece Türkiye'nin değil, adeta zincirlerini kırarak dünyada yeniden parlayan bir yıldız olması için çalışacağız. Mudanya'mızı marka bir şehir yapmaya, hak ettiğine üne ve hizmete hep birlikte kavuşturacağız" dedi.

"MESAFELERİ KALDIRACAK, KIRILAN KALPLERİ ONARACAĞIZ"

"Bizim adaylığımızla belediye ile sizler arasındaki mesafeleri kaldıracak, kırılan kalpleri onaracağız" diyen Şenol Seven, "Bizimle birlikte Mudanya'da hiçbir kişisel çıkar ve çekişmemiz olmayacak. Sevgi eksenli, sorun çözmeye odaklı, şeffaf yönetim anlayışı hakim olacak. Hepinizin desteğine talip olduğumu yineliyor, Mudanya'yı 'Seven' kazansın. Mudanya kazansın diyorum" diye konuştu.

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