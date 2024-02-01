Mudanya'da İYİ Parti divanında değişiklik

Bursa'da İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, partisinin Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gittiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nda başkanlık divanında yapılan değişiklik sonrasında Engin Gültekin İlçe Sekreterliği'ne getirildi.

50 kişilik yönetimde Uluslararası Politikalar Başkanı Nazif Vatansever olurken, Göç Politikalar Başkanı Berkay Erdil, Araştırma ve Veri Başkanı Mithat Keskin, Gençlik Kolları Başkanı ise Ahmet Vaycan oldu.

"MUDANYA'YI İYİ BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan yerel seçimlere yönelik de çalışmaları sürdürdüklerini belirten İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, seçimlere 'hür ve müstakil' girecek olan İYİ Parti'de belediye meclis üyeliğine yönelik aday adaylığı başvurularının 20 Şubat'a kadar devam edeceğini hatırlattı. Bu ekibin içinde yer almak isteyen Mudanyalılara kapılarının açık olduğunu dile getiren Başkan Erdönmez, Mudanyalıları hak ettiği ve beklediği İYİ belediyecilik ile buluşturmak için çıkılan bu yolda tüm aday adaylarına başarılar diledi.