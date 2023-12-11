Mudanya'da hafriyatla doldurulan Tirilye'nin top sahasına Aktuğ'dan tepki!

Bursa'da CHP'den Mudanya Belediye Başkan aday adayı olan Erdal Aktuğ, yaklaşık 10 yıldır yapılmayan Tirilye top sahasının hafriyat ile doldurulmasına tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa ve Mudanya siyasetinin içerisinde uzun yıllardır aktif rol alan CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayı Erdal Aktuğ, Mudanya’nın sorunlarına yönelik çözüm önerilerini sürdürüyor.

Mudanya'nın olduğu gibi Tirilye'nin de sorunlarının çözülmediğine dikkat çeken Aktuğ,yaklaşık 10 yıldır yapılmayan Tirilye top sahasınaBursa Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimin bu bölgeden çıkan hafriyat atıklarını bıraktığını ifade ederek “Kalelerin içine top değil çöp dolmuş!” dedi. Şu an hafriyat döküm sahası olarak kullanılan stadın yapılması için kendisinin geçmiş yıllarda öneriler sunduğunu, Tirilyeliler’in, Tirilye Muhtarının ve Tirilyespor Başkanının da başvurularına rağmen stadın yapılmadığını belirten Aktuğ, bu yüzden Tirilyespor’un maçlarını başka sahalarda oynamak zorunda kaldığını söyledi.

“PİSLETTİĞİNİZ GİBİ TEMİZLEYİN!”

“Biz çözüm odaklı, tüm kamu kurumları ve belediyeler ile iş birliği içinde sorunları çözmek için geliyoruz" diyen Aktuğ, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetime de seslenerek, "Geldiğimiz zaman ilk önce Tirilyesporumuz'a bu stadı kazandıracağız. Ama biz gelene kadar da bu alanın, bu hafriyatın temizlenmesini istiyoruz. Burası Tirilye'ye yakışmıyor. Pislettiğiniz gibi temizleyin!" diye konuştu.