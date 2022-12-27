MSK Başkanı Aydın’dan parti teşkilatına Adıyaman'da destek ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman merkezde kurulan parti üye standını ve AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Av. Furkan Dündar’ı ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.ADIYAMAN (İGFA) - TBMM'de yoğun bütçe çalışmaları sonrasında soluğu Adıyaman'da alan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, kentin her noktasında vatandaşlara buluşmaya özlem gidermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Demokrasi Parkı'nda kurulan TürkiyeYüzyılı standını ziyaret eden ve stanttaki üye kayıt çalışmalarına katılarak AK Parti"ye üye olmak isteyen vatandaşların kabülünü bizhati gerçekleştiren Aydın, "Her alanda kabuğunu kıran uluslararası platformda rüştünü ispat eden Türkiye artık danışılan, aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Allah"ın izni ile 2023 seçimleri sonrası Türkiye Yüzyılı için attığımız temeli süratle inşa ederek ülkemizi her alanda çok daha yukarılara taşıyacağız"dedi.

Adıyaman için mesai ve enerjilerini sonuna kadar kullanmaya devam edeceklerini belirten Aydın, bunca yılın özeti geride hoş bir seda bırakmak olduğunu belirterek, Adıyamanlı hemşerilerini çok seviyorum onlar için ne yapsak kifayetsiz kalacağını söyledi.

Standa ev sahipliği yapan AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Av. Furkan Dündar ise, başta TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın başta olmak üzere parti teşkilatı olarak kar kış, gece gündüz demeden sahada çalışmalarımıza aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'nin geleceği adına 2023 seçimlerinin hayati önem taşıdığının bilinci ile her vatandaşa ulaşmaya Türkiye Yüzyılını anlatmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Dündar, bu kapsamda üye kayıt çalışmalarının teşkilatın programı kapsamında son güne kadar devam edeceğini belirtti.