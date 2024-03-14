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Moldova, Gagavuz Türklerine, siyasi baskıyı arttırdı 

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nden çeşitli baskılara maruz kaldıklarını belirtip, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) SHOR partisi tarafından Moldova aleyhine açılan davayı dinlemeye karar verdiğini açıkladı ve Moldova Hükümeti'ni SHOR Partisi'ne uygulanan yasağına ilişkin yanıt vermeye çağırdı.ANKARA

SİYASET 14.03.2024, 10:58
Moldova, Gagavuz Türklerine, siyasi baskıyı arttırdı 

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nden çeşitli baskılara maruz kaldıklarını belirtip, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) SHOR partisi tarafından Moldova aleyhine açılan davayı dinlemeye karar verdiğini açıkladı ve Moldova Hükümeti'ni SHOR Partisi'ne uygulanan yasağına ilişkin yanıt vermeye çağırdı.ANKARA (İGFA) - Önde gelen bir muhalefet partisi olan SHOR Partisi, Moldova Hükümeti tarafından kapatılmış ve gelecekteki seçimlere katılmaları yasaklanmıştı. Bu hareket, ülkenin AB benzeri demokratik ilkeleri benimseme çabaları için önemli bir geri adım olarak görüldü.
Temmuz 2023'te yapılan seçimlerde SHOR Partisi'nin adayı olarak Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı seçilen Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nin uyguladığı baskılara direniyor. Seçim zaferine rağmen, Gutul, Moldova Hükümeti tarafından akredite edilmedi ve uluslararası alanda temsil yetkisi verilmedi. Gagavuz Türkleri için müzakere ettiği ucuz doğal gaz anlaşmasının yasaklanması ve vergi iadeleriyle ilgili zorluklar gibi birçok sorunla karşılaştı. Mart ayının başında Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Moldova Hükümeti tarafından tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. SHOR Partisi'nin kapatılmasıyla başlayan süreç, demokratik ilkeleri güçlendirmeyi amaçlayan bu son gelişme ile farklı bir sürece girebilir. 
SHOR Partisi'nin yasaklanmasının ardından AIHM'ye yaptığı başvuruya ilişkin bugün yapılan açıklamada, Moldova Hükümeti'nin Shor Partisini yasaklamasını belgeler ve geçerli nedenlerle açıklaması isteniyor. AIHM'deki başvuruyu takip eden BCL Solicitors LLP ortaklarından Shaul Brazil, mahkemenin davayı kabul etmesi ve Moldova Hükümeti'ni SHOR Partisi'ne uygulanan yasağı gerekçelendirmeye davet etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. SHOR Partisi eski Başkan Yardımcısı Marina Tauber ise, herhangi bir demokrasinin temelinde açık ve adil seçimlerin önemli olduğunu vurgulayarak, Moldova Hükümeti'nin SHOR Partisi'ne yönelik yasağını demokrasiye ciddi bir darbe olarak nitelendirdi ve mahkemenin davayı incelemeye alması ve yargı sürecini sürdürmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Geçtiğimiz ay Küresel Gazeteciler Konseyi heyetiyle de görüşen Başkan Gutul, uğradıkları baskı ve haksızlıklar konusunda Türk hükümetinden ve Türk medyasından da destek istemişti.

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