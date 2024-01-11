Milli Yol Yunusemre Karaali'ye emanet

Milli Yol Partisi Manisa'daki atamalarda Yunusemre İlçe Başkanlığı'na Batuhan Karaali'yi atadı.MANİSA (İGFA) - Atama belgesini Milli Yol Partisi Manisa İl Başkanı Hasan Çam teslim etti. İl Başkanı Hasan Çam yaptığı açıklamada her geçen gün büyüyen bir Milli Yol Partisi olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Çam "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası, Manisa'da ve Türkiye'de dalga dalga büyüyor" dedi.

Milli Yol Partisi Yunusemre İlçe Başkanlığına Batuhan Karaali ise "Milli Yol Partisi İl Başkanımız Hasan Çam başkanımızın takdiri genel başkanımız sayın Remzi Çayır başkanımızın oluruyla Yunusemre ilçe başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetine sahip çıkmak için çalışmalarımızı en kısa süre içinde hızlandırıp yolumuza devam edeceğiz genel başkanımız sayın Remzi Çayır başkanıma ve il başkanımız sayın Hasan Çam başkanımıza teşekkür ederim" dedi.