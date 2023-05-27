Milletvekili Yılmaz’dan çağrı; “İrademizi sandığa yansıtalım”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Derince’de bir araya geldiği vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sözü aldı.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Derince’de vatandaşlarla bir araya geldi. Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Derince’yi karış karış gezen Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kendilerini sıcak ilgi ve hoş sohbetle karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

“İRADEMİZİ SANDIĞA YANSITALIM”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Kocaelili hemşerilerimizden ve tüm seçmenlerimizden ricamız şudur; 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da hep birlikte sandığa giderek oyumuzu kullanalım. İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek, ülkemizde istikrarı sağlayalım. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi ‘daha güçlü ve daha büyük Türkiye’ idealiyle yarınlara hep birlikte ulaştıralım” dedi.