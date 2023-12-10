Milletvekili Öztürk Bursa'daki okulların dayanıklılığını MEB'e sordu

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Valiliğin Bursa’daki okulların deprem dayanıklılık test sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmamasını TBMM gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) - Merkez üssü Marmara Denizi açıkları Mudanya olmak üzere 4 Aralık günü meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler Bursa ve çevre illerde büyük endişe ve korkuya neden olmuştu. Bazı binalarda deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Yıkılmaya yüz tutmuş olduğu belirlenen ve bu konuda bakanlıkla yazışmaları yapılan Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu’nda ise öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliği hiçe sayılarak eğitime devam edildi.

Öğrenci ve velilerin yaşadığı mağduriyeti gündemine alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa’daki okulların deprem dayanıklılık test sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından cevaplanmak üzere verdiği soru önergesinde Öztürk, Valilik tarafından 2015 yılından bu yana 150 okula yapılan deprem dayanıklılık test sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmadığını belirterek, 150 okuldan 13’ünün 2017 yılında, 24’ünün 2020, 12’sinin ise 2023 yılında yıkım kararı nedeniyle tahliye edildiğini ifade etti. Öztürk, yüzlerce öğrencisi, öğretmeni ve çalışanı ile can güvenliğinden yoksun bir şekilde eğitim görülen Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu için gerekli yazışmaların yapılmasına rağmen eğitime devam edilmesinin yanı sıra bu okul için bakanlığın tasarrufunun ne olacağı yönündeki sorulara da yanıt aradı.