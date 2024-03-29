Son Dakika

Milletvekili Kılıç: "Oylarınızı AK Parti’den yana kullanın"

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını Kızıltepe İlçesi’nde sürdürüyor

SİYASET 29.03.2024, 11:52
Milletvekili Kılıç: "Oylarınızı AK Parti’den yana kullanın"

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını Kızıltepe İlçesi’nde sürdürüyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Ali Ertaş, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve teşkilat mensuplarından oluşan heyet, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Kızıltepe’de esnafları ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını değerlendiren Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Önümüzde ülkemizi ve memleketimizi önemli derecede etkileyecek yerel seçimlere saatler kaldığını belirterek, bizler seçim çalışmalarımızı esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.
Seçim startının verildiği andan itibaren çalışmalarımızı tüm teşkilatlarımızla birlikte devam sahada ettirdiklerini ifade eden Kılıç,” Her ilçeye, her mahalle ve sokağa ulaşmaya çalıştık. Hane hane dolaşarak vatandaşlarımıza misafir olduk, destek talebinde bulunduk. Allah’a hamdolsun gittiğimiz her yerden olumlu bir şekilde ayrıldık.”dedi.

ABDULLAH ERİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR Engin tecrübesi ve liyakatli duruşuyla Abdullah Erin’in Mardin adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Milletvekili Kılıç, “Gittiği her yerde hizmetlerinden söz edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin’in Mardin’de de çok önemli hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Her ilçemiz için hazırlanan vizyon projelerin hayata geçmesi, Mardin’in belediyecilik anlamında daha da kalkınması için 31 Mart’ta oylarımızı mutlaka AK Parti’den yana kullanalım. Tarımdan ulaşıma, sağlıktan eğitime, sosyal alanlardan istihdama ve daha birçok konuda Mardin’in çehresini değiştirecek çalışmaların projeleri tamamlanmış durumda. İnşallah 31Mart’ta halkımızın destekleriyle bu projelerin tamamı aktif hale getirilerek Mardin hak ettiği noktaya ulaşacaktır. ”ifadelerini kullandı.

BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ HEP ÜSTLERDE TUTTUK Halka hizmet şiarıyla yola çıktıklarını kaydeden  Kılıç, “AK Parti’de siyaset yapmak, hizmet üretmek bizler için her zaman gurur verici olmuştur. Geçmişten günümüze yapmış olduğumuz etkin hizmetlerle belediyecilik anlayışını her zaman üst seviyelerde tuttuk. Bunun en iyi örneği geçen yerel seçimlerinde kazandığımız beş ilçe belediyesidir. Buna istinaden yerel seçimlerde İdeolojik yapıların baskısı altında olunmaması gerekir. Memlekete kim hizmet edecekse o desteklenmeli. Bizler neresi olursa olsun, kim olursa olsun din, dil, ırk ayırımına gidilmeksizin her vatandaşımızın hizmetindeyiz. Ve bundan asla da taviz vermeyeceğiz. Allah’a çok şükür gittiğimiz her yerde ayrı bir teveccüh ve ilgi görüyoruz. İnşallah bunların en iyi yansımasını 31 Mart’ta sandıklarda göreceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13