Milletvekili Eldemir, Pazaryeri sakinlerini dinledi

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri ilçesinde vatandaşları ile bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesini ziyaret eden Eski Sağlık Bakan Yardımcısı AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti ilçe Başkanı Mayir Küçük ve AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Erkan Karakaş, vatandaşlar ile bir araya gelip vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinledi.