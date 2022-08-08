Milletvekili Çelebi: 'Bağımsız' devam edeceğim

Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yeni bir açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve önceki ay Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, bağımsız olarak milletvekilliği yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Çelebi yaptığı paylaşımda "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur,bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!” bulunması ardından sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara yanıtlar verdi.

Bağımsız Milletvekili Çelebi, "CHP’den neden ayrıldım biraz da bunları sorgulayın bakalım…" başlığıyla bir başka paylaşımında da, "Tarih 18.09.2020 HDP Sözcüsü Atatürk’e katliamcı, Türk Milleti’ne soykırımcı dediğinde karşı çıkan tek vekil Mehmet Ali Çelebi. Dut yemiş bülbüllere hesap sorun. Tarafımız şehitlerimiz!" diyerek videolu göndermelerde bulundu.

https://twitter.com/celebimehmeta/status/1556583885781303299