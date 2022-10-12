Milletvekili Aydın'dan TÜBİTAK SAGE'ye ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, savunma sanayisinin önemli kurumlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nü (SAGE) ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, savunma sanayii teknoloji ve Ar-Ge'sinde TÜBİTAK'ın ve enstitülerinin rolünün çok büyük olduğunu söyledi.

SAGE'nin de bunların başında geldiğini belirten Milletvekili Aydın, el birliğiyle bu Milli Teknoloji Hamlesi’nde Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade ederek, "Ülkemizi yeni ufuklara taşıyıp savunma sanayii teknolojilerinde Dünya’nın önde gelen ülkelerinden biri yapmak üzere gayretimizi devam ettireceğiz. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü özellikle Ar-Ge kapsamında vermiş olduğu üstün hizmetlerle ve yapmış olduğu çalışmalarla milli ve yerli teknolojimizin yüz akı konumundadır" diye konuştu.