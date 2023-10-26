Milletvekili Akalın, sağlıkta şiddeti eleştirdi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM’de yaptığı konuşmada sağlık sektöründe yaşanan şiddete karşı anlamlı cezalar getirilmesi gerektiğini ve şiddet uygulayanın sosyal güvencesinin durdurulmasını talep etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın Türkiye Büyük Millet Meclis’inde geçtiğimiz gün Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin konuşma yaptı.

Prof. Dr. Akalın konuşmasında, maalesef, sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarına her gün bir yenisinin eklendiğini kaydetti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde bir kadın doktoru ve tıbbi sekretere yönelik silahlı tehdit olayının yaşandığına vurgu yapan Akalın, "Neyse ki hastanemizin güvenlik görevlileri büyük bir felaketi engellediler; bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hekimlerimiz yoğun ve zorlu bir tempoda çalışırken bir de bu tür tehditlerle karşılaşıyorlar ve maalesef bu durum bazı hekimlerimizin mesleklerini bırakmalarına neden oluyor. Üstelik "Giderlerse gitsinler." gibi haksız yorumlar şiddet olaylarını daha da meşrulaştırıyor ve bu kutsal mesleği itibarsızlaştırıyor. Sağlık çalışanlarımızın yaşadığı zorlukları görmeli ve onlara gereken desteği vermeliyiz. Ayrıca bu olayları önlemek için anlamlı cezalar getirilmelidir, örneğin sosyal güvencenin durdurulması gibi" diye konuştu.