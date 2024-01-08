Millet ve Saadet'ten Bursa yakınlaşması

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan ve İl Yönetimi, Millet Partisi Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette güncel gelişmeler ve Yerel Seçimlerde iş birliği konusu gündeme geldi.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Saadet Partisi Bursa İl Yönetimine, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kürsüde konuşurken fenalaşarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için taziye dileklerinde bulundu.

31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçimler için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini de kaydeden Hüsamettin Akyıldız, “Kapı kapı dolaşıp seçmenlere dokunan önemli çalışmalar yürütüyoruz. Biz, kavga-gürültü ile değil birlik-beraberlik düsturu ile bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda sahada çalışma yapan her partiye saygı duyuyoruz. Saadet Partisi’ne bu bağlamda yaptıkları ziyaret ve gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

KARARI YÜRÜTME KURULLARI VERECEK

Her iki partininin seçim bölgelerinde kendi amblem ve adaylarıyla seçime gireceğini de belirten Akyıldız, “Partilerin aldığı bu karara karşın yürütme kurullarının uygun görmesi halinde 31 Mart tarihindeki Yerel Seçimlerde iş birliklerine sıcak bakıyoruz. Saadet Partisi’nin bu duruma sıcak bakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Cuma Nacar’ın liderliğinde, Bilge Liderimiz-Partimizin Kurucusu Sayın Aykut Edibali’nin ortaya koyduğu ‘Muhteşem Türkiye’ hedefi doğrultusunda cennet vatanımızın hayrına olacak her çalışmada yer almaya hazırız.” dedi. Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan da Millet Partisi Bursa İl Başkanlığının çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini belirtti.