'Millet'ten Kılıçdaroğlu’na mektuplu davet!

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Millet Partisi’ne davet etti!ANKARA (İGFA) - 6’lı masanın ortaklarının ‘Millet’ ismini izinsiz kullanmaları nedeniyle Millet Partisi, 6’lı masayı Anayasa Mahkemesi’ne şikayet eden Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, şimdi de Kılıçdaroğlu’nun partilerince yıllardır kullanılan ‘Milletin Sesi’ sloganını kullanması üzerine Kılıçdaroğlu’nu Millet Partisi’ne çağırdı.

"SLOGANLARIMIZI ÇOK SEVDİYSENİZ..."

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, “Kılıçdaroğlu’na soruyoruz: Halk’ın Sesi demek varken neden Millet’in Sesi? Sayın Kılıçdaroğlu hem haktan hukuktan bahsedecek hem de Millet Partisi’nin Millet’in Sesi sloganına el koymaya çalışacak! Bu kadarına da pes doğrusu. Sayın Kılıçdaroğlu, Millet Partisi’nin adını da sloganlarını da çok sevmişe benziyorsunuz! O zaman size de bir davetimiz var. Buyurun Millet Partisi’ne!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca 6’lı masayı oluşturan parti liderlerine gönderdiği mektupta Cuma Nacar; ittifak yetkililerine uyarılarda bulunurken, Anayasa Mahkemesi'nin kararını hatırlattı.

Nacar mektubunda, Millet Partisi’nin hukuk mücadelesinin Anayasa Mahkemesi’nin kararının gerekçesinde meyvesini verdiğini ifade ederek, "Mahkeme’nin gerekçesine göre gayri resmi ve hukuksuz olarak Millet Partisi’nin adını kullanan ve ‘altılı masa’ olarak bilinen ittifakın üyeleri bu konuyu tekrar ele alıp iyice düşünmelidir" dedi.

"'MİLLET' ADI TESCİLLİDİR"

Partinin tescilli ismi ‘Millet’ adını kullanmaları bizi hukuki olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya mecbur ettiğini hatırlatarak, "Sonuç olarak Yüce Mahkeme “Millet ittifakı adı altında resmi ve hukuki bir ittifakın olmadığı, geçerliliği olmayan, yok hükmünde olan bir konuda karara yer olmadığı” hususunda karar vermiştir. Millet Partisi olarak bu partileri şimdiden uyarıyor ve partimizin tescilli ‘Millet’ ismini, seçim döneminde bildirirlerse ve de ittifak unvanı olarak kullanma riskine girerlerse bunun sonuçlarına katlanacakları konusunda uyarıyoruz. Bunun durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolumuzun açık olduğunu ve bu yola her halükarda başvuracağımızı zatınıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerini kullandı.