Millet Partisi’nde 23 yaşındaki genç Parti Sözcüsü oldu

Millet Partisi'nin Gençlik Çalıştayı'nda partinin seçim stratejileri, gençlerin partideki önemi konuşulurken teşkilatta yetişen 23 yaşındaki Mehmet Emrullah parti sözcülerinden biri seçildi.AYDIN (İGFA) - Millet Partisi Gençlik Çalıştayı Kuşadası’nda gerçekleşti.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Millet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nejat Cebeci ve Ali Geçioğlu’nun da katıldığı çalıştaya yüzlerce partili genç katıldı. Çalıştayda yaklaşan seçim sürecinde gençlerin yol haritası çizildi.

Millet Partisi’nde birçok gence parti içerisinde aktif görev verilirken Mehmet Emrullah, parti sözcülerinden biri olarak görevlendirildi. Yapının dinamik ve sürdürülebilir olması ile yeni gençlerin katılımının sağlanması adına her yıl genç ve yeni bir parti sözcüsü atanacağı da ifade edildi.

Türkiye’nin en köklü partileri arasında yer alan Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, çalıştayda yaptığı açıklamada gençlerin hem Türkiye’nin hem de partilerinin geleceği olduğunu ve onların fikirlerinin parti için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istediklerini söyledi.

Genç fikirlerin Türkiye’yi şaha kaldıracağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Nacar, teşkilatın tabanından gelen genç kardeşimiz Mehmet Emrullah’ı parti sözcülerinden biri olarak seçtiklerini gençlerin enerjisinin kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Seçim stratejilerinin konuşulduğu çalıştayda Genel Başkan Nacar, gençlerle sohbet etti ve notlar aldı.