Millet Partisi'nden görkemli 'merkez' açılışı

Türkiye’nin bir çok yerinden açılışa gelen partililer, Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar’ı alkışlarla karşılarken açılışa çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. ‘Muhteşem Türkiye’ hedefiyle hareket eden Millet Partisi’nin yeni Genel Merkezi açıldı.ANKARA (İGFA) - ‘Milletin Merkezi Açılıyor’ paylaşımlarıyla duyuruları yapılan genel merkez, Ankara’da hizmete girdi.

Şahlanış Partisi Genel Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız, Milli Parti Genel Başkanı Muhammet Uzun, Bağımsızlık Partisi Genel Başkanı Yener Bozkurt, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Pamukçu ve MKYK üyesi Fatih Mehmet Uğurlu, Dünya Türklüğü Stratejik Akıl Merkezi Başkanı Sabri Sipahioğlu açılışta yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz ve KKTC Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun ise açılışa katılamayıp mesaj gönderdi.

Genel Başkan Cuma Nacar, genel merkez binası açılışında yaptığı konuşmada çözülemeyen sorunları Millet Partisi’nin çözeceğini belirtti.

Çankaya ilçesinin Balgat semtinde yer alan yeni genel merkez binası önünde bir açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından seğmenler gösteri sundu. Genel Başkan Nacar ve başkan yardımcıları kurdele keserek binanın açılışını yaptı. Katılımcıların sık sık "İttifakın adresi, Millet Partisi" sloganları atması yeni bir ittifak oluşumunun sinyallerini verdi.

ÇÖZÜLEMEZ SANILAN PROBLEMLERİ MİLLET PARTİSİ ÇÖZER

Açılışta konuşma yapan Genel Başkan Cuma Nacar, “Yönetme kabiliyetini yitirmiş, içte ve dışta acze düşmüş,milletimizin hak ve menfaatlerini koruyamaz hale gelmiş, bu güzel ülkemizi krize, kaosa sürüklemiş, ekonomik, siyasal, sosyal alanlarda ve adalette çıkmaza düşürmüş ve vatandaşımızı canından bezdirmiş bu iktidara da; iktidarın ayakta kalmasının sebebi olan bu muhalefete de Büyük Türk Milleti muhtaç değildir, çaresiz değildir. Millet Partisi çaredir, ümittir. Çünkü Millet Partisinin davası hak ve millet davasıdır. Millet Partisi milli uyanışa ve dirilişe, yeryüzünün ıslahına, yalnızca ülkemizdeki değil, yeryüzündeki adaletsizliğe, zulme, haksızlığa, zorbalığa, sömürüye, fukaralığa, soyguna, vurguna son verecek, her şeyin en iyisine layık vatandaşlarımızı ve insanlığı adalete, bolluğa, barış medeniyetine kavuşturacak bir partidir.”

BU İKTİDAR DA 6’LI MASA DA ÇÖZÜM DEĞİLDİR

Millet Partisi olarak tarihe not düştüklerini ifade eden Nacar, "6’lı masa ittifakında yer alan partiler, yedeğinde tuttuğu HDP’nin iktidar ortağı olmasına sebep olmamalılar. Bu tarihi bu uyarıdır. İş işten geçtikten sonra çözüm aramak hamakat olacaktır. Görülen odur ki bu muhalefetten de, Büyük Türk Milletine bir hayır yoktur. HDP’nin tehdit ve şantajlarına iktidar hatırına boyun eğmektedirler. Bu iktidar da, muhalefet de HDP’ye göz kırpmaktadır. Bu partinin eski bir genel başkanı, mahkemedeki savunmasında çözümün adresinin cezaevindeki terörist başı olduğunu söyleyebilmiştir" dedi.

Çözümün adresinin Millet Partisi olduğunu ifade eden Nacar, "Çözüm Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Amasya tamiminde, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ortaya koydukları formüldür. Evet, vatanın bölünmez bütünlüğü tehlikededir, Milletin istiklâli tehlikededir. Biz de onlar gibi diyoruz ki, kurtuluşu bu millet başaracaktır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diye konuştu.