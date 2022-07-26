Millet Partisi'nden AYM kararı açıklaması

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, medyada yer alan Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili yanlış anlaşılmaları giderecek bir açıklama yaptı. Genel Başkan Nacar, haberlerin farklı anlaşıldığını ve mahkeme kararının aslında "Millet İttifakı yoktur” dediğinin altını çizdi.Millet Partisi Genel Başkanı Nacar’dan AYM’nin kararı ile ilgili açıklama geldi.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, medyada yer alan ‘Millet Partisi’nin itirazı reddedildiğine dair haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Nacar, haberlerin farklı anlaşıldığını ve mahkeme kararının aslında "Millet İttifakı yoktur” dediğini hatırlattı.

Genel Başkan Cuma Nacar, Millet Partisi’nin tüzel kişilik adını, bir siyasi ittifak grubunun “Millet İttifakı” şeklinde kullanıyor olmasına Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız itiraz karara bağlanarak Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.

‘Millet Partisi’nin itirazı reddedildi’ olarak yayılanan haberlerle ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı okunduğunda görülecektir ki aslında ‘Millet İttifakı yoktur!’ denmiştir. Haberinizin kamuoyu tarafından doğru anlaşılmasını temin için bir açıklama ihtiyacı hâsıl olmuştur" denilen açıklamada, "Zira kararın 8. Maddesinde, “… partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ve Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde söz konusu unvan hukuken varlık ve geçerlilik kazanacaktır…” denmiştir. Seçim süreci başlamadığından ve böyle bir protokol YSK’ya ulaşmadığından ‘Millet İttifakı’ unvanından bahsedilemez. Bu itibarla aslında Yüksek Mahkeme, Millet Partisi’nin tezlerini teyit etmiştir. Yine 6. Maddede “... bir partinin siyasi parti siciline kayıtlı başka bir partinin ismini aynen veya iltibasa yol açacak şekilde kullanması yasaklanmıştır…” hükmü yer almaktadır. Bu bölümler ve kararın tümü incelendiğinde anlaşılacağı üzere yasal mevzuat gereği Millet İttifakı’nın bir hukuki oluşum olmadığının altı çizilmiştir. ‘Millet İttifakı’ yok hükmündedir!" ifadelerine yer verildi.