Millet Partisi Bursa'dan iddialı hazırlık

Bursa’da seçim çalışmalarına hızla devam eden Millet Partisi belediye başkan adayları, projelerini anlatıyor. Standlar ve ziyaretlerle seçmeni markaja alan adaylar, büyük ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler için çalışmalarını yoğunlaştıran Millet Partisi Bursa belediye başkan adayları, şehir merkezi ve ilçelerde kurulan standlar ve ziyaretlerle seçmene dokunuyor.

Bursa kent merkezinin yanı sıra 17 ilçenin en işlek noktalarında seçim kampanyası yürüten Millet Partisi Bursa belediye başkan adayları, ilgi odağı haline geldi.

Stantlarda projelerini anlatan adaylar ve teşkilat üyeleri, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları ziyaretlerle de destek istiyor. Her geçen gün artan ilginin kendilerini daha da motive ettiğini belirten Millet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder, “Vatandaşımız adeta ‘Bir dokun, bin ah işit’ noktasında. Ancak umutsuzluğa asla yer yok. Umutsuzluğa düşen, adalet isteyen, özgürlük isteyen, geçim sıkıntısı yaşayan, mağdur olan, değişim isteyen, şehrin keşmekeşinden bunalan vatandaşımıza diyoruz ki ‘Artık biz varız.’ Kadrolarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bilimsel temelli yerel yönetim anlayışı ile farkımızı göstereceğiz. Vatandaşımızın gösterdiği ilgiye layık olacağız.” diye konuştu.

“MÜHRÜ, ÇİFT BAŞLI KARTALIN ALTINA BASIN”

Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız da “Teşkilat üyelerimiz ile birlikte kadim şehrimizin dört bir yanını adeta ilmek ilmek dokuyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızdan yönetimimizi desteklemelerini, bizlere inanmalarını ve denenmemiş kadrolarımızı denemelerini istiyoruz. Bize sokakta, işyerinde teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 31 Mart günü de mührü, partimizin logosunda yer alan çift başlı kartalın altına basmalarını bekliyoruz. İnşallah, sandıkta sürpriz yapacak ve ehil kadrolarımızla belediyelerimizi yönetmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı.