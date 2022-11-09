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Millet Partisi: 20 yıllık iktidarda vaatlerin tam tersi oldu

SİYASET 09.11.2022, 13:12
Millet Partisi: 20 yıllık iktidarda vaatlerin tam tersi oldu

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, iktidara yüklendi. 500 milyar dolar ihracat hedefinin ve kişi başı 25 bin dolar milli gelirin ne durumda olduğunu sordu. İktidara ‘Eserinizle övünebilirsiniz’ dedi.ANKARA (İGFA) - Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki şapkası olduğunu öne sürerek, "İşine geldiğinde AK Parti Genel Başkanı şapkası ile konuşuyor, işine geldiğinde Cumhurbaşkanı şapkası ile, bazen de her iki şapkayı takıp konuşuyor. Konuşuyor ancak 20 yıllık iktidarında vaatlerinin tam tersini yapıyor" diye konuştu.

Millet Partisi olarak 20 senedir iktidar olan Sayın Erdoğan'ın ne dediyse tersi olduğunu belirten Nacar, "Örnek mi? Medeniyetimizin kazanımları üzerine diyorsunuz: Sayın Erdoğan medeniyetin bir ahlakı olur, ilkesi olur, erdemi olur, ilmi olur, kadrosu olur. Sayenizde 20 yıllık iktidarınızda ne ahlak, ne erdem, ne ilke, ne bilim ne de yetkin kadro kaldı devlet kademelerinde, kamuda" dedi.

“3Y dediniz. Yani Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar kalkacak dediniz; yoksulluk, yolsuzluk had safhaya çıktı" diyen Nacar, "Çıkardığınız dezenformasyon yasası ile de yasakları had safhaya çıkarıyorsunuz, Türkiye sansür ülkesi haline geliyor sizin elinizle. Övünebilirsiniz. 2023’te 500 milyar dolar ihracat vaat etmiştiniz. Ancak 265 milyar olabilecekmiş! Eee dünya ekonomik krizde sizin suçunuz ne ki? 2023’te 25.000 dolar kişi başı milli gelir dediniz, şurada 2023’e iki ay kaldı, kişi başı milli gelir 8.000 dolar. Nereye gitti, kim yedi içti bizim 13 bin doları?" diye konuştu.

‘MUHTEŞEM TÜRKİYE’NİN KURUCULARI ARASINA SEN DE KATIL’

Vatandaşlara seslenen Nacar, “Sen esarete, vesayete, icazetle yönetilmeye, hürriyetsizliğe, sansüre, hazine yağmasına, yolsuzluğa, yoksulluğa, çaresizliğe, mahkûm değilsin. Millet Partisi her türlü Batı ve emperyal vesayetlere karşıdır! Millet Partisi Türkiye’yi Ankara’dan TBMM’den yönetecektir. Vakit karşı karşıya kaldığımız büyük tehlikenin farkına varmak ve uyanmak vaktidir. Bu sebeple 1967’lerden beri ‘MİLLETİM UYAN’ çağrısı yapan Millet Partisi’nin sesine kulak ver. Muhteşem Türkiye’nin kurucuları arasına sen de katıl” çağrısında bulundu.

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