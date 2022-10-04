Millet ittifakının 6’lı masası Bursa Gürsu’da buluştu

Bursa'da millet ittifakı bu sefer Gürsu’da buluştu. Gürsu’da ilk defa buluşan 6’lı masa ilçe başkanları, Saadet Partisi ilçe başkanı Razi Baysal’ın ev sahipliğinde bir araya geldiler.BURSA (İGFA) - 6’lı masanın ilk toplantılarına Osmangazi, Yıldırım ilçelerinden sonrada Gürsu eklenmiş oldu. Ortak toplantı 2,5 saat sürdü.

Toplantı masasına Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde işbirliği, sandık organizasyonları, ilçede yaşayan yabancı konukların yasal durumları ile Gürsu’lu vatandaşların bu durumdan etki arzı, eğitimde yaşanan sınıf-okul eksiklikleri, tarım arazilerinde üretilen ürünlerde yaşanan sıkıntılar, Gürsu Ovası’nın susuzluğu, sanayi bölgelerinde yaşanan yapısal sıkıntılar, imarda yaşanan farklılıklar, her gün daha da çıkmaz hale gelen enflasyondan kaynaklı hayat pahalılığı konularının ele alındı.

Saadet Partisi Gürsu İlçe binasında bir araya gelen 6’lı masada CHP İlçe Başkanı Haşim Öztürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Deniz, Saadet Parti İlçe Başkanı Razi Baysal, Demokrat Parti İlçe Başkanı Adem Şamlı, DEVA Parti İlçe Başkanı Muhammet Ali Demir, Gelecek Parti İlçe Başkanı Ahmet Yıldırım’dan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a sert uyarı geldi.

6’lı Masa “Sayın Mustafa Işık, adım adım icraatlarını takip ediyoruz, seçilirken 85 bin Gürsu’luya verdiğin seçim vaatlerini yerine getirmedin! Hesabını soracağız!” 6’lı masa toplantısına Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Yöneticileri de katıldı.