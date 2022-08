MHP’li Tercan; “Cumhur İttifakı halkı için tüm gücüyle çalışıyor”

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Cumhur İttifakı’nın Türkiye için verdiği mücadeleden bahseden yazılı bir açıklama yaptı.

EDİRNE (İGFA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan’ın açıklamasında değindiği konular şöyle;

SÖVENE DİLSİZ VURANA ELSİZ KALMADIK, KALMAYACAĞIZ

Bilmedikleri gerçek şudur ki; şimdiye kadar sövene dilsiz, vurana elsiz kalmadık. Bundan sonra da kalmayacağız… Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz! Bu böylece bilinmelidir!

TÜM SORUNLARLA BAŞA ÇIKABİLECEK CUMHUR İTTİFAKIDIR

Biliyoruz ki; yaşanan sorunun adı ne olursa olsun, önümüze çıkan problemlerin kaynağı nereden gelirse gelsin, tüm bu sorunlarla, şuurlu, programlı ve etkili bir şekilde başa çıkabilecek kabiliyetimiz de kararlılığımız da mevcuttur. İşte bu kararlılık Cumhur İttifakındadır.

TÜRK MİLLETİ VE EDİRNE HER ŞEYİN FARKINDADIR

Türk milleti ve Edirne’nin güzel insanları kimin cevher kimin çöp olduğunun farkındadır. Mücadelemiz; Nifakı geçim kapısı yapanlarla, namertliği umut çeşmesi görenlerledir…

Son yıllarda komşu coğrafyalarımızda yaşananları hatırlayalım; fitne mürekkebiyle çizilmeye çalışılan haritaları gözümüzün önüne getirelim, zulmün süngüsüyle değiştirilmeye çalışılan sınırlara hatırlayalım.

ORTADOĞU’YA BALKANLARA VE ÇEVREMİZE BİR BAKALIM

Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya, Ukrayna’ya, Balkanlara, Ege Denizine, Akdeniz’e, Afganistan’a bakalım. Bugün Cumhur İttifakı neyi başardı, Milliyetçi Hareket Partisi hangi amacına ulaştı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan neyin mücadelesini veriyor sorularını soranlara, birliğin nelere kadir olduğunu hatırlatalım:

TERÖR DEVLETİNE DUR DEDİK

15 Temmuz gibi hain bir işgal girişimini yaşamış bu ülke sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör devletine dur demiştir. · Onlarca yıldır işgal altında olan, nesillerin hayali olan Karabağ’a Türk Bayrağını dikmiştir.

Libya’da, Irak’ta, Suriye’de mazlumların kanları üzerinden ceplerini doldurmaya çalışan küresel baronlara “dur” demiştir.

Doğu Akdeniz’de haklarımızı gasp etmeye çalışan ahlaksızlara haddini bildirmiş, Ege’de milli özlemlerimize tercüman olmuştur.

Dünyaya insanlık dersi vermiş, Türk’ü hasretle bekleyenlere, yönünü Türkiye’ye dönmüş gönül coğrafyamıza umut olmuştur.

BUGÜNDE İSTİKLAL SAVAŞI VERİYORUZ

Dün nasıl istiklal savaşı vermişsek bugün de aynı kararlılıkla istikbal savaşı verdiğimizi cümle aleme göstermiştir. İşte bu yüzden birlikte rahmet vardır diyoruz. İşte bu yüzden ayrılıkta azap vardır diyoruz. İşte bu yüzden; Cumhur İttifakı Türkiye’nin haklı gururu, milli ülkülerin güvencesidir diyoruz.

RANT DEVŞİRMEK İSTEYENLER RAHATSIZ OLUYOR

Sandıkta bulamadıklarını sokaklarda aramak için el ovuşturanlar, FETÖ’nün suyuyla PKK’yı gücendirmemek için ağızlarını açıp bir tek laf edemeyenler, yangından, depremden, doğal afetten siyasi rant devşirmek için fırsat kollayanlar işte bu yüzden rahatsızdır.

Bölgesel meseleler giderek ağırlaşırken, Ankara’nın havasını soluyup Brüksel’in sesi olanlara hiçbir şey söylemeyelim mi? Gelecek yüzyıl şekillenirken, milletler muazzam bir yarış içine girmişken, Ankara’nın ekmeğini yiyip Washington el açanları görmezden mi gelelim?

LONDRA’NIN SESİ OLANLARA KULAKLARIMIZI TIKAYALIM

Küresel baskı ve dayatmalar günbegün artarken Türk milletinin üzerinden kurban kesip Londra’nın sesi olanlara kulaklarımızı mı tıkayalım? Eğer bunu bekleyenler var ise kendilerini kandırmaktadır.

MHP TÜRKİYE İÇİN VARDIR

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye için vardır. Ülkücü Hareket Türk İslam dünyasına umut olmak için vardır… Türk Milliyetçileri Türk milletinin birliği için, refahı için, Türk devletinin dirliği için vardır...

CUMHUR İTTİFAKI HERKESE KUCAK AÇMIŞTIR

Cumhur İttifakı; vatan, millet ve bayrak paydasında buluşan herkese kucak açmak için, kucaklaşmak için vardır!

TÜRKİYE EKONOMİK DARBOĞAZA ÇEKİLMEK İSTENİYOR

Türkiye; ekonomik darboğaza çekilmek istenmektedir. Döviz kuru üzerinden tehdit edilmeye çalışılmakta, ekonomik operasyonlarla taviz koparılabilecek bir ülke pozisyonuna sokulmaya çalışılmaktadır…

Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın: Mali ve ekonomik sorunlar, küresel senaryoların bir parçası dahlinde olsa da milli irademiz ekonomik istiklalimizi perçinleyecektir.

DEVLETİMİZ VATANDAŞIMIZ İÇİN ÇALIŞIYOR

Devletimiz vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracak ek önlemlere her gün bir yenisini eklemektedir…

Çok şükür ki devletimiz ayakta, milletimiz de devletinin yanındadır. Ama bu süreçte müşahede ettik ki, bizim gibi göremeyenler, bizim gibi duyamayanlar bizim gibi bir duruş da sergileyememektedirler.

BATIYORUZ, BİTİYORUZ, TÜKENİYORUZ FİTNESİ SALANLARDAN GINA GELDİK

Ekonomik dengelerin bozulmasından, Türkiye’nin imajının baltalanmasından zevk alan, Türk ekonomisini hedef alanlara bir kelime dahi söyleyemezken her gün “batıyoruz, bitiyoruz, tükeniyoruz” fitnesi salanlardan gına gelmiştir…

VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ

Vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Yanlış giden ne varsa düzelteceğiz. Ama unutulmasın ki; ekonomik operasyonlarla siyasi kumpas hazırlayanları da ait oldukları yere, siyaset çöplüğüne el birliği ile göndereceğiz.

Kimi zaman üzüldük, kimi zaman sevindik, kimi zaman heyecanlandık, en iyisini hep birlikte yaşadık. En kötüsünü de hep birlikte geçirdik.

Ama biliyoruz ki; sisli ve puslu zamanlar, sihirli cümlelerle, ezberletilmiş sloganlarla, ayakları yerden kesilmiş, kendini kaf dağında görenlerle, milletini hakir, vatandaşının ferasetini yok sayanlarla geride bırakılamayacaktır.

EDİRNE TÜRK’ÜN MÜHRÜNÜ TAŞIMAKTADIR

Yine biliyoruz ki; bu zor zamanlar fikirle, inançla, şuurla, geçmişin ve geleceğin kucaklaşmasıyla atlatılacaktır. Bu irade Edirne’de vardır. Bu kararlılık Edirneli hemşerilerimizin gözlerinden okunmaktadır. Ne mutlu ki; Edirne Türk’ün mührünü taşımaktadır.

TARİHİ YOLCULUĞUMUZA DEVAM ETTİK, EDECEĞİZ

Bugüne kadar yapılan her güzelliğe yenilerini eklemek yegâne gayemizdir. Bugün büyük bir milletsek bunun payesi geçmişteki muazzam mücadele ruhudur. Korkuyu kovarak bozgunu bozarak yolumuzu ve tarihi yolculuğumuza inançla devam ettik, vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ VİRAJLARINDAN BİRİNE GİRİYORUZ

Türkiye yandıktan, beka harab olduktan sonra neyin siyasetini yapacağız. İşte koşar adım 2023 hedeflerimize Edirneli hemşehrilerimiz ile yürürken, belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli virajlarından birisine girerken… Önce ülkem ve milletim demekten vazgeçmeyecek, cumhurun sesi olmaya devam edeceğiz.

MHP ve Cumhur İttifakı her yerde, her gönülde, her dilekte… Durmuyoruz, durmayacağız. MHP çalışıyor, 2023’ün kutlu çağrısını yapıyor… Cumhur İttifakı önde gidiyor, geleceği ihya ve inşa ediyor…