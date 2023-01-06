MHP’li Adem Gürz'den 'hayırlı olsun' ziyareti

Ortaokul başkanlığından bu yana hayatını Ülkü Ocaklarına ve MHP'ye adayan, 25 ve 26. Dönem Milletvekili MHP aday adayı, Ziraat Yüksek Mühendisi ve iş insanı Adem Gürz, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na atanan Hüseyin Vahit Demiröz’e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Adem Gürz, “Bugün Genel Başkanımız, kutlu hareketimizin lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle partimizin Kahramanmaraş İl Başkanlığına atanan Vahit başkanımızı ziyaret ettik. Hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Zor bir görevi üstlendi. Fakat Vahit başkanım değerli bir dostumuzdur. İnşallah bu zor görevin üstesinden geleceğine inancımız tamdır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demiröz ise ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.