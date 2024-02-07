MHP’den Miraç Kandili ve 6 Şubat depreminin yıldönümü nedeniyle lokma dağıtımı

MHP Keşan İlçe Başkanlığı dün lokma dağıtımı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı Miraç Kandili ve 6 Şubat depreminin yıldönümü dolayısıyla lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada Keşanspor Düğün Salonu önündeki lokma dağıtımın hem Miraç kandili münasebetiyle hem de 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerinin hayrına Milliyetçi Hareket Partisi Keşan İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Lokma dağıtımına MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ile MHP Keşan İlçe Belediye Başkan Adayı Serdar Duman ve MHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.