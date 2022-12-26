MHP’den Bingöl'de birliktelik mesajı

MHP Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran, partililere "Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısında bulunarak, geleceği el ele, omuz omuza ve birlikte inşaa etmeye davet etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - MHP Bingöl İl Başkanlığı; kanaat önderleri, STK temsilcileri ve parti üyeleri ile bir araya geldi. Özel bir işletme gerçekleştirilen toplantı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

MHP Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran, “Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Geleceğimizi el ele, omuz omuza ve hep birlikte inşa edelim” diyerek birliktelik mesajı verdi.

Başkanı Baran, MHP'nin 2023’te yapılacak seçimler dolayısıyla, geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı halkla buluşma ve dayanışma toplantılarını büyük bir şevk ve heyecanla sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bir yanda ‘Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları’nı sürdürürken, diğer yanda vatandaşlarımızla yüz yüze teması esas alan ‘Komşum Nasılsın’ çalışmalarımıza da başladık. Artık ev ev dolaşıyoruz, kapıları çalıp kalplere misafir oluyoruz. Komşularımızla buluşuyor, hatırlarını soruyor, onları hem dinliyor hem de düşüncelerimizi anlatıyoruz. 2023 yılı için söz birliği, inanç birliği, hedef birliği yapıyoruz. 2023 seçimlerine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde, şimdiye kadar yurt çapında anlatma ve aydınlatma toplantıları ‘Köyüm Benim, Komşum Nasılsın ve Ahiler Gününüz Bereketli Olsun’ ziyaretleri ‘Aday Belli Karar Net’ temalı toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bütün bu etkinliklerde, milletimizce partimize ve kadrolarımıza gösterilen alaka ve teveccüh; heyecanımızı kamçılamış, çalışma azmimizi arttırmıştır. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Geleceğimizi el ele, omuz omuza ve hep birlikte inşa edelim" diye konuştu.

MHP MYK Üyesi Doç. Dr. Muhammed Köse, 4 Eylül’de Sivas’ta başlatılan bölge istişare toplantıları akabinde adım adım 2023 il istişare toplantıları, ilçe istişare toplantıları, köy benim sohbet toplantıları ve bugünde devam ettiğine vurgu yaparak, tüm bu faaliyetlerin nihai hedefi 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi olduğunu söyledi.

İzmir Narlıdere MHP İlçe Başkanı Metin Keskin, konuşmasında birliktelik mesajları verdi. Keskin, “2023 lider ülke Türkiye hedefiyle yola çıktığına bu yolda Cenabi Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbin varlığımızı, dirliğinizi, birliğimiz daim etsin. Satanlardan olmadık, kaçanlardan olmadık. Tarihi şan ve şerefle dolu, kahramanlık destanlarıyla dolu davamıza, kanla canla mücadele ederek hizmet ettik. Etmeye devam edeceğiz" dedi.