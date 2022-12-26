Son Dakika

MHP’den Bingöl'de birliktelik mesajı

SİYASET 26.12.2022, 10:41
MHP’den Bingöl'de birliktelik mesajı

MHP Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran, partililere "Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısında bulunarak, geleceği el ele, omuz omuza ve birlikte inşaa etmeye davet etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - MHP Bingöl İl Başkanlığı; kanaat önderleri, STK temsilcileri ve parti üyeleri ile bir araya geldi. Özel bir işletme gerçekleştirilen toplantı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

MHP Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran, “Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Geleceğimizi el ele, omuz omuza ve hep birlikte inşa edelim” diyerek birliktelik mesajı verdi.

Başkanı Baran, MHP'nin 2023’te yapılacak seçimler dolayısıyla, geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı halkla buluşma ve dayanışma toplantılarını büyük bir şevk ve heyecanla sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bir yanda ‘Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları’nı sürdürürken, diğer yanda vatandaşlarımızla yüz yüze teması esas alan ‘Komşum Nasılsın’ çalışmalarımıza da başladık. Artık ev ev dolaşıyoruz, kapıları çalıp kalplere misafir oluyoruz. Komşularımızla buluşuyor, hatırlarını soruyor, onları hem dinliyor hem de düşüncelerimizi anlatıyoruz. 2023 yılı için söz birliği, inanç birliği, hedef birliği yapıyoruz. 2023 seçimlerine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde, şimdiye kadar yurt çapında anlatma ve aydınlatma toplantıları ‘Köyüm Benim, Komşum Nasılsın ve Ahiler Gününüz Bereketli Olsun’ ziyaretleri ‘Aday Belli Karar Net’ temalı toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bütün bu etkinliklerde, milletimizce partimize ve kadrolarımıza gösterilen alaka ve teveccüh; heyecanımızı kamçılamış, çalışma azmimizi arttırmıştır. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Geleceğimizi el ele, omuz omuza ve hep birlikte inşa edelim" diye konuştu.

MHP MYK Üyesi Doç. Dr. Muhammed Köse, 4 Eylül’de Sivas’ta başlatılan bölge istişare toplantıları akabinde adım adım 2023 il istişare toplantıları, ilçe istişare toplantıları, köy benim sohbet toplantıları ve bugünde devam ettiğine vurgu yaparak, tüm bu faaliyetlerin nihai hedefi 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi olduğunu söyledi.

İzmir Narlıdere MHP İlçe Başkanı Metin Keskin, konuşmasında birliktelik mesajları verdi. Keskin, “2023 lider ülke Türkiye hedefiyle yola çıktığına bu yolda Cenabi Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbin varlığımızı, dirliğinizi, birliğimiz daim etsin. Satanlardan olmadık, kaçanlardan olmadık. Tarihi şan ve şerefle dolu, kahramanlık destanlarıyla dolu davamıza, kanla canla mücadele ederek hizmet ettik. Etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Keçiörengücü 18 32
4. Bandırmaspor 18 31
5. Pendikspor 18 30
6. Boluspor 18 30
7. Bodrumspor 17 29
8. Rizespor 17 29
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4