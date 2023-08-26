MHP Pazaryeri’nde bayrak değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Teşkilatı 14. Olağan Kongresi Pazaryeri Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşirken tek aday olarak kongreye katılan Mustafa Tekelioğlu başkan seçildi.Sedat CEYLAN/ Pazaryeri Haber (BİLECİK İGFA)

Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken kongrede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve MHP Pazaryeri eski ilçe Başkanı Haluk Filizli kongrede konuşma yaptı. Tek liste olarak kongreye katılan Mustafa Tekelioğlu kongrede katılan delegelerin tamamının oylarıyla Pazaryeri MHP ilçe Başkanı oldu.

Mustafa Tekelioğlu’nun yeni yönetim kurulu, Mehmet Kaybolma, Mustafa Doruk, Yalçın Pala, Bahadır Dündar, İlhan Yaşar, Fatih Erken, Ahmet Kiraz, Zeki Acar, Osman Özçalık, Osman Acar, Levent Akçan, Orhan Erdağlı, Mecit Akçaalan ve Ahmet Hekim’den oluşurken, kongreye Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Üyeleri Alaattin Emral, Mehmet Pulat, MHP Bilecik Başkan Yardımcısı İbrahim Bağ ve İstanbul, Bilecik te bulunan Pazaryeri ve Bilecikliler dernek yöneticileri katıldı.