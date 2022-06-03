MHP'nin kurmayları 3 gün süren ziyaretlerini tamamladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten kurmaylar, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakına destek istedi. Aydın ziyaretleri çerçevesinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MYK Üyeleri Burak Pehlivan, Deniz Depboylu, Ahmet Savaş Çolak'a, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe başkanları, Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş, ocak başkanları ve partililer eşlik etti.

Nazilli başta olmak üzere Aydın'ın tüm ilçelerini ziyaret yapan heyet, Cumhur ittifakı belediye başkanlarını başta olmak üzere bazı ilçe kaymakamlarını, şehit ailelerini, STK'ları, oda başkanlarını ve ülkücü şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Partililer ve STK'larla bir araya gelen heyet, yaptıkları konuşmalarda millet ittifakı ile ilgili bilgiler paylaşarak Cumhur İttifakına 2023 seçimlerinde destek istediler.

MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak konuşmasında şunları söyledi;

"Cemil Bayık diyor ki; Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ittifakının karşısında kim varsa ona destekleyeceksiniz! Kim var bizim karşımızda? CHP ve İYİ Parti ve dahi çevresine yuvalanmış partiler. Bu bir menfaat birlikteliğidir. Bu bir işbirliğidir, onlar adına söylüyorum.

Türkiye'de PKK'nın Türk Milleti, Türk Milletinin lehine, Türkiye'nin lehine tek bir hamlesi olduğunu düşünen varsa gitsin CHP'ye, İYİ Parti'ye, bu ittifaka oy versin.

Ama yok. Eğer hakikaten PKK'nın bu ülkenin zararına olduğunu düşünüyorsanız, Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacaksınız.

EN BÜYÜK FAKTÖR, SAYGIDEĞER LİDERİMİZ DR.DEVLET BAHÇELİ'DİR

Amerika diyor ki biz bu yönetimle çalışmak istemiyoruz! Bu yönetimi değiştireceğiz. Amerika'nın Türkiye'nin lehine tek bir tane doğru karar alacağını düşünüyorsanız, Amerika'nın dediğini yapacaksınız. O altılı zillet ittifakını detekleyeceksiniz, aday kimi çıkar diyorlarsa ona oy vereceksiniz.

Amerika'nın Afganistan'da, Irak'ta, Ukrayna'da yaptığı Türkiye'nin de başına gelmesin diyorsunuz. Cumhur ittifakının yanında yer alacaksınız.

Türkiye Cumhuriyeti bugün güvenlik ve huzur içerisindeyse bunun en büyük sebebi, en büyük faktörü başta saygıdeğer liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr.Devlet Bahçeli'dir."