MHP'nin 'komşu' çağrısına İYİ Parti'den yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yerel iktidarda komşu olalım" çağrısına İYİ Parti'den yazılı cevap geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet" mesajıyla karşılık verdi.ANKARA (İGFA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli'nin çağrısına Meral Akşener'in genel başkanlığındaki İYİ Parti'den cevap geldi.

"MİLLET HAYRINA İYİ PARTİ'DE BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir. Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet."

https://twitter.com/iyiparti/status/1690074197471506432