MHP'nin İpsala Belediyesi meclis üyeleri belli oldu

MHP’nin İpsala Belediyesi meclis üyesi listesi açıklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP’nin İpsala Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek’in adaylığının açıklanmasından bu yana yaptığı çalışmalar sonunda MHP Belediye Meclis Üyeleri listesi geçtiğimiz Cumartesi günü İpsala İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

MHP İpsala İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya gör Kontenjan, Asil ve Yedek Meclis Üyeleri listesi şöyle;

Kontenjan ve Asil adaylar:

Kontenjan: Onur Şeker

1.Halit Selvi

2.Halil Durmaz

3.Hüseyin Ergene

4.Nebahat Atak

5.Selçuk İpek

6.Selin Sarıkaya

7.Ender Bulgur

8.Volkan Karaman

Yedek Adaylar:

1-Reyhan Öztürk

2-Hasan Dana

3-Mustafa Gürgen

4-Ali Galip Petmezci

5-Özgür Atay

6-Eren Yıldız

7-Simay Ercan

8-Kazım Can Dursun

9-Sertap Gülmez