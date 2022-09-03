MHP'nin 'Aday Belli Karar Net' mitingleri başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın katılımıyla MHP Tokat İl Başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mitinge ilişkin olarak yapılan hazırlıklar değerlendirildi.



Seçim döneminin başladığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingler yapacağız. Bu mitinglerden ilkini bu Pazar Sivas’ta yapacağız. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta 'Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla miting yapacağız. Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla gerçekleştirilecektir” diye konuştu.



Siyasetin insanla yapıldığını ifade eden Yalçın, “Siyaset insanları ikna etme sanatıdır. Türkiye’nin her yerini hep birlikte dolaşacağız. Toplumun her kesimine MHP'nin 'Çağrım Sana!' sloganında anlamını bulan davetimizi ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin kazanımlarını kaybetmemesi gerektiğini kaydeden Semih Yalçın, “MHP, seçimlere bütün imkânları ve zafer inancıyla hazırlanmaktadır. Türkiye’nin kazanımları ortada. Bu kazanımlarımızı kaybetmemek için mücadele edeceğiz. Adayımız belli. 2023 Haziran'ında Cumhur İttifakı ipi bir kez daha göğüsleyecek, bir sonraki küresel hedefler için milli iradeden onay alacaktır” şeklinde konuştu.